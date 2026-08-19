Pagos de agosto: MEF dio a conocer fechas de acreditación de salarios y beneficios sociales

De acuerdo con la comunicación oficial del MEF, el lunes 24 de agosto arrancará el cronograma con los desembolsos a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores. Este último representa actualmente uno de los programas más costosos para el Gobierno, y a julio del presente año, el fisco desembolsó G. 1,8 billones (US$ 308 millones) al programa de adultos mayores.

En tanto que los jubilados de la Caja Fiscal cobrarán sus haberes correspondientes al mes de agosto el martes 25, de acuerdo con el cronograma. Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). La Caja tiene registrados a 73.632 jubilados y 12.480 pensionados.

A julio del presente año, la Caja Fiscal tuvo un ingreso de G. 2,20 billones frente a los egresos que sumaron G. 3,70 billones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo al séptimo mes del año fue de G. 1,49 billones (US$ 249 millones al cambio actual), resultado deficitario que se explica porque los aportes no alcanzan para cubrir el total de los egresos.

Lea más: MEF dio a conocer el calendario de pagos de jubilados y pensionados

Pago a funcionarios públicos

Seguidamente, el calendario de pagos contempla que el miércoles 26 de agosto se acreditarán los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El cronograma del MEF continuará el jueves 27 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto que el viernes 28 de agosto proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales.

Finalmente, la cartera económica detalló que los desembolsos concluirán el lunes 31 de agosto, con el pago de los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).