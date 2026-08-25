COE de Ayolas coordina acciones ante posibles inundaciones por El Niño

La reunión se desarrolló en el despacho de la Intendencia Municipal. Participaron el coordinador del COE distrital, José Mutti, candidato a intendente de Ayolas por la ANR; representantes de la Gobernación de Misiones, del Ministerio de Educación y Ciencias, de la ANDE, de la Prefectura Naval, de la Entidad Binacional Yacyretá, de la Cruz Roja Paraguaya, de la Junta Municipal, de la Policía Nacional y del Hospital Integrado de Ayolas, entre otras instituciones locales.

El objetivo principal del encuentro fue relevar recursos, definir aportes y planificar una respuesta coordinada, rápida y eficiente ante cualquier eventualidad. Durante la reunión se identificaron espacios que funcionarán como albergues temporales: el polideportivo municipal, la seccional colorada, la Junta Municipal y un inmueble ubicado en la zona de Atinguy (Misiones-Irapúa).

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Además de los lugares de refugio, se cuantificaron y organizaron los medios disponibles, entre ellos instalaciones eléctricas, transporte, vehículos, embarcaciones y maquinaria para canalización y limpieza. También se contemplaron predios adecuados para el resguardo de ganado y animales menores, así como la planificación de asistencia médica, alimentación, comunicaciones, seguridad y logística.

Antecedentes de inundaciones

En octubre y noviembre de 2023, Ayolas sufrió inundaciones por la crecida del río Paraná, asociada al fenómeno de El Niño. El nivel del río Paraná alcanzó los 5,97 metros, superando por más de un metro la cota de inundabilidad (4,50 m). La altura normal es de 1,80 m y el nivel de alerta se activa a partir de 4,20 m.

Fueron afectadas 573 familias (unas 2.744 personas), con barrios ribereños completamente anegados, además de viviendas, instituciones públicas y el estadio municipal bajo agua.

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Se declaró alerta roja y se evacuaron los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José Mí y la zona de Atinguy. Las familias damnificadas debieron refugiarse en carpas y campamentos provisorios.

Los niveles históricos registrados en la zona fueron: 1983 (8,00 m), 2014 (7,30 m) y 2018 (7,00 m).

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