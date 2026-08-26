Sector pesquero de Ayolas anuncia movilización desde el lunes

El sector pesquero de Ayolas decidió dejar sin efecto el cuarto intermedio solicitado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para analizar y ejecutar las reivindicaciones que vienen reclamando desde diciembre de 2025.

El dirigente de pescadores del asentamiento Atinguy, Tomás Bogado, señaló que durante una reunión realizada este miércoles entre representantes de diferentes asociaciones del sector pesquero ayolense se resolvió retomar las medidas de fuerza. La decisión se tomó luego de considerar agotadas las instancias de diálogo con la EBY.

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Los pescadores cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de los mandos medios y jefaturas de la EBY, quienes, según manifestaron, estarían ignorando acuerdos y directivas acordados previamente con el director paraguayo de la entidad, Luis Benítez.

El sector reclama cupos laborales temporales en la obra de Aña Cua para paliar la crisis que atraviesa la actividad. También exige el cumplimiento de la ayuda nutricional y la entrega mensual de paquetes de alimentos comprometidos mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná.

Además, solicitan la reposición de elementos de pesca afectados por las algas.

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De acuerdo con lo manifestado por el dirigente, las respuestas institucionales se han postergado sistemáticamente. Esta situación es considerada inaceptable por los pescadores, debido a las necesidades inmediatas de las familias humildes de la zona.