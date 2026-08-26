Ayolas: talleres para prevenir el consumo de sustancias en niños

En el marco del plan “Sumar”, la ciudad de Ayolas lleva adelante una serie de microtalleres enfocados en la prevención del consumo de sustancias en la niñez y la adolescencia. La iniciativa, articulada de forma conjunta por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a través del Programa Abrazo, y la Codeni municipal, busca capacitar a diversos actores de la comunidad para abordar esta problemática con una mirada preventiva e integral.

El evento se desarrolló este miércoles en el local de la Junta Municipal de Ayolas, situado en el barrio San Antonio de este distrito. Participaron representantes del SNPP, instituciones educativas y del programa Tekoporã, entre otras instituciones.

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El abogado David Cabral, colaborador del Programa Abrazo y de la Codeni de la Municipalidad de Ayolas, explicó que el taller denominado “Prevención del consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes” tiene como objetivo principal dotar de herramientas y conocimientos a profesionales que mantienen contacto directo con los jóvenes. Explicó que primeramente es necesario trabajar con las instituciones correspondientes para crear una red de apoyo, debido a que una sola entidad no puede resolver esta situación.

Prevención oportuna

A diferencia de los abordajes tradicionales que priorizan la sanción, el taller promueve un cambio de paradigma centrado en el interés superior del niño y la protección de sus derechos.

Dentro de los programas se establece la prevención temprana, con la detección de señales de alerta antes de que el consumo se consolide o derive en conductas punibles. También se plantea capacitar a docentes y referentes comunitarios para identificar cambios actitudinales y dialogar con los jóvenes sin juzgarlos. Asimismo, se busca articular una respuesta rápida entre la familia, las escuelas, la Codeni, el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud.

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Cabral advirtió que conductas atípicas en el aula, que a menudo se descartan como simple irresponsabilidad, pueden ser señales tempranas de consumo. Por ello, instó a los educadores a indagar a fondo y apoyarse en psicólogos y trabajadores sociales.

Limitar el uso de celulares a temprana edad

La iniciativa prevé la realización de unos tres talleres más durante el año, dirigidos a docentes, padres y estudiantes de 8º y 9º grado.

Finalmente, Cabral hizo un llamado de alerta a las familias sobre el uso prematuro de teléfonos inteligentes en menores de entre 10 y 13 años. Según destacaron, las redes y grupos de mensajería suelen convertirse en la principal vía de exposición e incitación al consumo, por lo que recomendaron postergar el acceso a estos dispositivos hasta los 15 o 16 años.

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