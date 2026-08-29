ANDE despliega infraestructura y atención en Itapúa durante el Rally Mundial 2026

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó sobre la conclusión de los trabajos de renovación total de la iluminación en el acceso al Gran Hospital de Itapúa y en un tramo de la Ruta PY06. El presidente de la institución, Ing. Miguel Báez, junto a un equipo de ejecutivos y técnicos, recorrió la zona para verificar las obras.

Los trabajos se ejecutaron en el marco del Proyecto LPI ANDE-CAF N.º 1749-23, Lote 5, e incluyeron el tendido de 4.830 metros de red de Baja Tensión preensamblada —1.219 metros en el acceso al hospital y 3.611 metros sobre la Ruta PY06—, además de 110 metros de redes de Media Tensión con conductores protegidos, según publicación de la institución.

La intervención sumó la instalación de 149 luminarias LED y el montaje de 5 transformadores de distribución, con una inversión de G. 697.600.984.

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Visitas técnicas a dependencias regionales

Báez también realizó recorridos por instalaciones de la ANDE en Coronel Bogado, donde visitó el Departamento de Operaciones de Distribución Sur, la Sección de Atención al Cliente y el Departamento de Transmisión Sur de la Gerencia Técnica.

Según la institución, en esos encuentros se dialogó con funcionarios locales sobre las necesidades de la zona y el avance de las metas institucionales para 2026, con el objetivo de definir estrategias que mejoren la atención a clientes y la eficiencia operativa en terreno.

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En paralelo, la ANDE instaló un stand institucional en la Costanera de Encarnación, sobre la Avenida República del Paraguay, activo desde el miércoles 26 hasta el domingo 30 de agosto, en el horario de 08:00 a 20:00 horas.

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Ñande ahorro, en Itapúa

En el espacio, la entidad ofrece información sobre la promoción Ñande Ahorro 2026, vigente hasta el 31 de agosto, que contempla el fraccionamiento de deudas en hasta 60 cuotas y la exoneración de intereses por mora. Como parte de la actividad, se entregan plantines nativos provenientes del vivero institucional.

El presidente de la ANDE visitó el stand acompañado por el Director de Gestión Regional, el Gerente Comercial, el Director de Distribución y el Director de Gabinete de Presidencia.

La ANDE también participó de la largada simbólica del Rally Mundial, donde Báez estuvo presente junto a su esposa, Zonia Insfrán. La institución señaló que mantiene equipos desplegados en la zona para garantizar la continuidad del servicio eléctrico durante todo el evento automovilístico internacional.