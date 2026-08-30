Pescadores anuncian protesta frente a Yacyretá por falta de respuestas a reclamos

Tomás Bogado, dirigente de pescadores del asentamiento Atinguy, dijo que la medida de fuerza será adoptada luego de que se agotaron todas las instancias de diálogo con los representantes de la Entidad Binacional Yacyretá en Ayolas.

Bogado recordó que a finales de julio los pescadores ya se habían manifestado para exigir respuestas a los reclamos que vienen realizando desde diciembre de 2025. En aquella ocasión, la medida de fuerza quedó en cuarto intermedio a pedido de Yacyretá, con el objetivo de avanzar con las negociaciones sin afectar a terceros.

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Reclamos del sector

Bogado mencionó que, desde aquella movilización, los pescadores ya no fueron atendidos por los jefes de los distintos sectores de la Entidad Binacional Yacyretá.

“No contestan las llamadas telefónicas, tampoco los mensajes de WhatsApp; se terminó la paciencia, hay muchas necesidades entre las familias que dependen de la pesca”, manifestó.

El sector reclama cupos laborales y participación en proyectos o trabajos temporales en la obra de Aña Cua, como una forma de paliar la crisis que atraviesa la actividad pesquera.

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Asimismo, exige el cumplimiento de compromisos de ayuda alimentaria mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná. También solicita la reposición de elementos de pesca afectados por las algas.

Transporte escolar

Otro de los pedidos de los pescadores es la implementación de un servicio de transporte escolar para los alumnos que acuden diariamente a clases en una institución educativa de la zona.

El pedido obedece a que por el sector circulan camiones que transportan materiales de construcción hasta la zona de obras de Aña Cua, situación que, según los pescadores, genera preocupación por el traslado diario de los estudiantes.

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