Partido Colorado presenta candidatura a Intendencia y apela a la “unidad republicana” en Ayolas

En un acto realizado en la seccional colorada de Ayolas, se conformó el comando distrital con miras a los comicios municipales. La actividad contó con la presencia del actual intendente municipal, Carlos Duarte (ANR – HC), los excandidatos Cristian Rolón (ANR – HC) y Gabriel Alfonso (ANR – FR), además de dirigentes partidarios de diferentes barrios y compañías.
En su discurso, la máxima autoridad partidaria local, Juan Roberto Espíndola (ANR - HC), defendió el proceso de confrontación interna como una característica propia de la Asociación Republicana (ANR). “En una interna podemos ganar o perder, nunca hay empate.
La contienda le da fuerza y vitalidad al partido. Aquel que no logra levantarse tras una derrota demuestra que no tiene la capacidad suficiente para ser dirigente”, aseveró ante la concurrencia.
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Compromiso político y continuidad
El referente de seccional remarcó ante los dirigentes de barrios y compañías que las diferencias partidarias quedaron superadas y que no existen condicionamientos políticos entre los sectores internos. “Hoy no están en juego candidaturas individuales; está en juego la bandera del Partido Colorado y la Lista 1 de punta a punta”, enfatizó.
Asimismo, dirigió un mensaje al candidato a jefe municipal, José Mutti, a quien instó a responder a las demandas comunitarias en caso de acceder al sillón municipal.
“Así como la dirigencia te acompaña hoy, te pido que mañana abras las puertas cuando la dirigencia acuda a buscar soluciones para sus barrios. Una vez que se asume la intendencia, se representa a todos los ciudadanos y no solo a los colorados”, manifestó.
Finalmente, el referente seccional instó a los operadores políticos, miembros de mesas y apoderados a intensificar los trabajos de campo en la zona, con el objetivo de asegurar la continuidad de los proyectos iniciados por la actual administración municipal y garantizar la victoria partidaria en las urnas.
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