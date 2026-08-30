Suba de impuestos: Elevar tasas no es lo más eficiente, advierte economista

Comentarios y propuestas desde el sector legislativo de elevar impuestos volvieron a encender las alertas y cuestionamientos desde distintos sectores. Esto surgió como eventual medida para responder al reclamo del sector médico por falta de insumos y mejora salarial.

El debate surgió tras una reunión que mantuvieron legisladores, con los titulares del Ministerio de Economía y de la cartera de Salud, donde se plantearon posibles soluciones y a lo que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR- cartista) planteó aumentar los impuestos como una alternativa para generar mayores recursos para el sistema sanitario. Ovelar mencionó entre las opciones elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%, aumentar el IVA o elevar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%, bajo el argumento de que quienes “ganan más deberían aportar más”.

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“Elevar tasas no es lo más efectivo”

Al respecto, el economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) aseveró que antes que analizar subir impuestos hay otras alternativas que se pueden implementar para mejorar la presión tributaria, si ese es el objetivo.

“Subir tasas no es lo más eficiente que se puede hacer, como primera medida. No digo que no sea necesario, pero no es lo más eficiente cuando aún te sobran algunas brechas (espacios) de eficiencia que ganar”, apuntó.

Apuntar a las brechas de eficiencia

El economista sugirió en esta línea, analizar espacios en impuestos vigentes que merecen una revisión, a lo que agregó que Paraguay recauda muy poco en Impuesto a la Renta Personal (IRP) y esto no por la tasa en si, sino por las “brechas” en la recaudación.

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También pasa lo mismo con el impuesto inmobiliario, además en la recaudación en impuesto del consumo (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Selectivo al Consumo) está por debajo de la media, a pesar de que aportan la mayor parte dentro de la estructura y aún así estamos por debajo de la media internacional. A lo que sugirió revisar las exenciones y exoneraciones, así como los impactos que han tenido en su aplicación.

“No digo que haya que subir la tasa general, pero si miramos adentro hay algunas exenciones, exoneraciones, incentivos que no sabemos si rinden lo que deben rendir actualmente”. “Yo no conozco algún estudio de impacto del efecto de los incentivos fiscales. Cómo identificar por ejemplo en como ayudó la exoneración de IVA al tal rubro y el beneficio”, expresó.

Se estima que estas medidas de eficiencia un ahorro de US$ 400 a US$ 600 millones.

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La presión tributaria requiere no solo recaudar más

Por otra parte, el economista indicó que si bien las mejoras realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la fusión entre los entes de recaudación (Adunas y SET) ayudó en cierta manera, indicó que es poco probable que solo estos cambios hayan incrementado en más de US$ 1.500 millones la recaudación, solo con los cambios administrativos, “habría que ver como se calcularon”, acotó.

A lo que agregó que el objetivo no debería ser nominal, o sea que aumente en US$ 1.500 millones o más, sino que aumente la presión tributaria: Es decir, que aumente la relación del Impuesto sobre el PIB, porque lo otro solo “sirve para endulzarte el oído”, apuntó. Detalló que pese al aumento de la recaudación, no se ha visto una mejora en este indicador (presión tributaria) que ronda en 11,2%, cuando la media en la región es del 21% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dijo también que en periodos anteriores, la SET ya estaba implementando muchos de los programas que se están implementando actualmente, aunque la integración base de datos si corresponde a la DNIT y reconoció avances en ese sentido.

El economista insistió en que primero hay que cerrar las brechas de eficiencia, masificar la facturación electrónica y fortalecer la fiscalización, los controles, el cruzamiento de datos, como medidas prioritarias, antes que analizar alguna suba de tasas impositivas.

Eficiencia del gasto, materia pendiente

Por otra parte, Ibarrola detalló que la mejora en el eficiencia del gasto sigue siendo una materia pendiente, por más que se dieron algunos avances, este sigue siendo un problema crítico.

En cuanto a las medidas de austeridad recortes de gastos reciente que decretó el Ejecutivo en el presupuesto vigente estiman ahorrar unos US$ 262 millones.