¿Se viene una suba de impuestos?: Esto dice la DNIT sobre propuesta de Ovelar

Un planteamiento sobre un eventual aumento impositivo encendió nuevamente el debate en Paraguay en medio de los reclamos del sector médico por mayores recursos para salud y salarios, además para oxigenar la delicada situación de las finanzas públicas. En medio de esta crisis, algunos senadores ya plantan elevar la presión tributaria para responder estos reclamos.

La propuesta de una suba de tributos cobró fuerza tras una reunión el jueves último entre senadores, los ministros de Salud y de Economía y representantes del sector médico, donde el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR- cartista) planteó aumentar los impuestos como una alternativa para generar mayores recursos para el sistema sanitario. Ovelar mencionó entre las opciones elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%, aumentar el IVA o elevar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%, bajo el argumento de que quienes “ganan más deberían aportar más”.

Lea más: ¿Subir impuestos?: Sepa las tres prioridades que Paraguay debe definir este año, según economista

No está en los planes del gobierno

Al respecto, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Óscar Orué negó que se esté estudiando esta posibilidad de incrementar impuestos y elevar la presión tributaria. Ratificó que la posición del gobierno actual es de no aumentar impuestos generales y que se mantienen en esa decisión. De esta manera, el Gobierno a través de la DNIT se desmarca de todo plan que vaya en ese sentido.

No obstante, el director de la DNIT mencionó que desde la Administración Tributaria están estudiando otras alternativas que permitan aumentar los ingresos y a dar un oxigeno a las finanzas públicas. En ese sentido detalló que están analizando dos proyectos, uno relacionado a autos eléctricos y el otro que tiene que ver con un también polémico plan sobre las reservas facultativas.

Lea más: La razón por la que subir impuestos puede ser “peor que la enfermedad”, según gremio

Límite de utilidades en reserva

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan de limitar las utilidades empresariales en reserva sigue avanzando, pese a las críticas y cuestionamientos del sector empresarial y expertos.

La DNIT sostiene que muchas empresas usan la figura de las “reservas facultativas” de forma indeterminada como un vacío legal para no pagar el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU)

El Gobierno estima recaudar aproximadamente US$ 350 millones con la implementación de esta medida fiscal. Este proyecto busca regular y establecer un límite temporal de permanencia para las utilidades en reserva de las empresas.

En tanto que gremios y referentes critican el plan de poner límites en los plazos, calificando la medida de recaudatoria, abusiva e inconstitucional por vulnerar el derecho a la propiedad privada y la prudencia financiera de las firmas.

Lea más: DNIT detecta uso indebido de reservas empresariales y advierte sobre sanciones

No obstante, la DNIT ya inició controles específicos sobre empresas que habrían utilizado inadecuadamente las reservas facultativas, con el objetivo de evitar la distribución de dividendos y el consecuente pago de impuestos. Esto, en el marco de la resolución N° 49 emitida en marzo de 2026 y donde la Administración Tributaria busca mejorar la trazabilidad de las utilidades retenidas por las empresas, especialmente aquellas clasificadas como “reservas facultativas”, cuya distribución puede generar obligaciones vinculadas al Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).