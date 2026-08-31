Inicia la primera edición de la Expo Concepción

La exposición nacional de ganadería, agricultura, industria, comercios y servicios fue habilitada este lunes en el parque de exposiciones Nanawa, ubicado a 2,5 kilómetros al este del centro urbano de la capital del primer departamento.

Anteriormente era denominada Expo Norte, pero desde este año, como es organizada únicamente por la ARP, regional Concepción, ha cambiado de denominación.

El coordinador general de la Expo Concepción, Luis Villalba Alvarenga, dijo: “Hoy estamos marcando un hito. Esta primera edición de la Expo Concepción no es una feria cualquiera, es el reflejo vivo del esfuerzo, la resiliencia y el orgullo de nuestro departamento”, sostuvo.

“Es la vitrina donde le mostramos al país y a la región de qué estamos hechos cuando el trabajo digno y la visión de futuro se unen para demostrar lo que realmente somos: ‘La fuerza del Norte’”, señaló.

“Aquí se generan oportunidades de empleo, se dinamizan los negocios, se potencian las inversiones e integramos la producción con el desarrollo de toda la sociedad”, destacó.

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Hoy

Durante toda la jornada de este lunes, el acceso es libre y gratuito, gentileza de la Gobernación de Concepción.

Desde las 18:00 se tendrá el inicio de las charlas y conferencias con el tema: “El valor de la academia: ciencia, sanidad y gestión para el futuro agroganadero del norte”. El disertante será el economista Nilton Pereira y se desarrollará en el local de la Asociación Rural de Jóvenes.

También a las 18:00 se llevará adelante una jornada de extensión universitaria; se expondrían temas referentes a la producción y salud animal. A las 18:30, en el stand de la empresa El Umbral, se tendrá el taller denominado: “El Lenguaje de los afectos”.

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A las 19:00, en el ruedo central, inicia la competencia de Fútbol boi - se pronuncia futi boi, en portugués.

En tanto que, en el área de eventos, el grupo musical de Marce Mora subirá al escenario principal a las 20:30. Desde las 21:30 hará su presentación la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

A las 22:00, el Grupo Oasis subirá al escenario presentando su show y a las 23:00 cerrará el primer día de conciertos el grupo local Los Mocker’s.

Mañana

A las 08:00 se inicia el pesaje y admisión de bovinos y equinos para exposición y competencia. Desde las 18:00 se realizan charlas y conferencias donde se desarrollarán diferentes temas.

La final del fútbol boi iniciará desde las 19:00 en el ruedo central.

Mientras que, en el área de eventos, a las 20:00 hará su presentación la Embajada Artística del Ministerio de Defensa.