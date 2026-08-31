Joven pescador fallece tras ser alcanzado por un rayo en Ayolas.

La víctima de un rayo o fulguración fue identificada como Daniel Segovia Román, de nacionalidad paraguaya, soltero, domiciliado en el barrio María Graciela de Ayolas. La Comisaría 8ª informó que el hecho ocurrió alrededor de las 08:40 a la altura del puerto pesquero del barrio San Rafael.

El hermano del infortunado, Roberto Rodrigo Segovia Román, relató que ambos regresaban de su faena a bordo de una embarcación y, al momento de bajar a la orilla, el joven fue alcanzado directamente por la descarga eléctrica.

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Traslado al hospital

Daniel Segovia fue trasladado de inmediato al Hospital Integrado de Ayolas por efectivos del Cuerpo de Bomberos local. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los intervinientes comunicaron el hecho a la fiscal Liliana Rojas. Posteriormente, el cuerpo fue examinado por el médico forense Edgar Caballero, quien señaló como probable causa de muerte un paro cardiorrespiratorio por electrocución atmosférica (caída de rayo). Al examen físico, se pudieron observar quemaduras en el cuello, hombro y espalda.

Una vez cumplidos los trámites legales correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

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