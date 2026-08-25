Ayolas: Huelga médica expone crisis sanitaria y falta de gestión, afirman

En el marco de la huelga general indefinida que llevan adelante los profesionales médicos ante la falta de respuesta del Gobierno, Vidal Cáceres señaló que la carencia de medicamentos, insumos e instrumental médico se prolonga desde hace tiempo sin que se hallen soluciones.

Los hospitales públicos registran falta de medicamentos, insumos e instrumental básico. Además, existe una fuerte deuda con empresas farmacéuticas que condiciona la entrega de productos y genera cuestionamientos sobre los procesos de compra y la transparencia, indicó.

Quienes acuden a los centros asistenciales deben esperar entre tres y cinco meses para acceder a un turno, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, dijo

Lea más: Avanza ley para titular viviendas de Yacyretá sin costo en Ayolas

Reclamo salarial de médicos

Los profesionales médicos reclaman, además, mejoras salariales acordes con su formación y responsabilidad.

“Tras años de estudio y capacitación reciben ingresos muy bajos, y el Gobierno ha mostrado insensibilidad ante sus peticiones”, señaló Cáceres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente también cuestionó la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien considera incapaz de revertir el deterioro del sistema sanitario nacional.

“A la par del colapso sanitario, se denuncia la designación de familiares y allegados del presidente, ministros, vicepresidente y senadores en cargos de entidades binacionales, lo que se considera un uso escandaloso de privilegios mientras la población más vulnerable no recibe atención”, expresó.

Los más afectados

Según Cáceres, la crisis afecta principalmente a los sectores vulnerables, ya que quienes cuentan con recursos económicos pueden atender sus necesidades en clínicas privadas, mientras que el mayor impacto recae sobre las familias de menores recursos.

“La salud es responsabilidad fundamental del Estado. Las consecuencias de la huelga y del desabastecimiento deben atribuirse directamente al Gobierno, que tiene la obligación de dar respuesta inmediata”, afirmó el dirigente.

Finalmente, manifestó que se espera una mayor voluntad política para resolver la crisis sanitaria y restablecer el derecho a la atención de toda la ciudadanía.

Lea más: Huerta urbana gana terreno como alternativa familiar en Ayolas