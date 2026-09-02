Paraguay contiene morosidad en 2,3%, levemente debajo de promedio regional

A nivel regional, la cartera vencida alcanzó en marzo de 2026 un saldo cercano a US$ 104.621 millones, un monto 10% superior al registrado en diciembre de 2025 y 44% mayor al observado un año antes. En paralelo, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78%, frente al 2,51% de marzo de 2025. La combinación evidencia que el crecimiento de los créditos con atrasos también tuvo impacto sobre la relación entre cartera vencida y financiamiento total.

En ese contexto, Paraguay cerró marzo de 2026 con un indicador de 2,3%, equivalente a 0,48 puntos porcentuales menos que el promedio latinoamericano de 2,78%. La posición paraguaya adquiere relevancia no solo por ubicarse por debajo del promedio regional, sino también por la trayectoria que presenta frente a los otros dos puntos de comparación incluidos por Felaban.

En diciembre de 2019, la morosidad del sistema paraguayo se situaba en 2,4% y posteriormente aumentó hasta 2,9% en diciembre de 2023. Para marzo de 2026, el indicador retrocedió nuevamente hasta 2,3%. De esta manera, se encuentra 0,6 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2023 y 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de diciembre de 2019.

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La comparación entre países muestra, además, que Paraguay ocupa una posición intermedia dentro del grupo relevado.

Por encima de su 2,3% se encuentran Argentina (7,3%), Brasil (4,3%), Colombia (3,7%), Ecuador (3,1%), Perú (3,0%), Panamá y Chile, ambos con 2,4%. Guatemala registra el mismo nivel que Paraguay con 2,3%.

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En el otro extremo aparecen con 2,2% México y Costa Rica; Honduras (2,1%), Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%).

La fotografía regional también muestra trayectorias marcadamente diferentes. Argentina y Brasil presentan uno de los movimientos más notorios. Para el caso argentino, pasó de 5,4% en diciembre de 2019 a 3,7% en diciembre de 2023 y 7,3% en marzo de 2026. Mientras que Brasil de 2,9%; 3,2% a 4,3%. Colombia, pese a reducir su ratio frente al 4,9% de diciembre de 2023, se mantiene en un nivel elevado con 3,7%, por debajo del 4,3% registrado en 2019.

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Perú también exhibe una corrección respecto de 2023. Su indicador había pasado de 3,0% en 2019 a 4,3% en 2023, para regresar a 3,0% en marzo de 2026. Ecuador, en tanto, se ubicó en 3,1%, frente a 3,2% en 2023 y 2,7% en 2019.

Otros mercados presentan niveles inferiores a los de Paraguay, aunque con comportamientos diversos. El Salvador redujo la morosidad desde 1,8% en 2019 y 2023 hasta 1,4% en marzo de 2026, mientras Uruguay pasó de 3,2% a 1,8% y posteriormente a 1,7%. República Dominicana registró 1,1%, frente al 0,7% de 2023 y 1,5% de 2019.

Para Paraguay, los datos de la Federación muestran una dinámica diferente de la tendencia agregada regional: mientras la morosidad latinoamericana alcanzó 2,78% y el volumen de cartera vencida aumentó con fuerza, el sistema local exhibe un ratio de 2,3%, menor al de 2023 e incluso ligeramente inferior al de 2019. La evolución coloca al país en una posición intermedia frente a sus pares, pero con un nivel por debajo del promedio latinoamericano al cierre de marzo de 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.