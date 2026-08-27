Cuarta edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chiryry tiene fecha

La integrante de la comisión organizadora, Beatriz Portillo, señaló que la actividad tiene como objetivo homenajear a la ciudad de Ayolas durante su mes aniversario y, al mismo tiempo, brindar un espacio de apoyo económico a las familias de la zona.

La cita arrancará a las 18:30 en el Teatro de las Mil Viviendas, sede elegida debido a que el área verde habitual no se encuentra en condiciones óptimas por los trabajos de mejora que se realizan en el lugar.

La iniciativa cobra una relevancia social este año ante las proyecciones climáticas relacionadas con el fenómeno El Niño y las posibles inundaciones, puesto que la mayoría de los emprendedores gastronómicos provienen de las riberas del río Paraná.

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Con el evento se busca generar ingresos para que las familias puedan sobrellevar las dificultades venideras, además de brindar espacio a otros emprendedores locales que ofrecerán diversos platillos tradicionales.

Patrimonio cultural

Cabe recordar que el pira chiryry no solo constituye un baluarte gastronómico para la comunidad ayolense, sino que además ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay, otorgado por la Secretaría Nacional de Cultura mediante la Resolución Nº 600/2025 durante la edición anterior, explicó Portillo.

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La organizadora indicó que el encuentro contará con una nutrida agenda musical que incluirá la presentación de Tina Grance junto al Dúo Mborayhu, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Los Sureños de San Ignacio, Misiones, y la delegación de Chamameceros de Ituzaingó (Argentina).

Asimismo, se sumarán talentos locales, como Los Hermanos Espínola, la Princesita del Acordeón, Maicol, el grupo Chamameceros de Silvio, el proyecto Semillas Musicales y el Ballet Municipal de Ituzaingó, junto a diversas agrupaciones de danza de la comunidad y del departamento de Misiones.

Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a participar en familia, disfrutar de la gastronomía y respaldar la labor de los emprendedores culturales. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Lic. María Victoria al número (0986) 731-715.

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