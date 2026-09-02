Manifestación de pescadores continúa ante falta de respuestas de Yacyretá

El dirigente del sector pesquero, Tomás Bogado, manifestó que, pese a la segunda jornada de movilización frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en la cabecera del puente sobre el arroyo Atinguy, límite entre los departamentos de Misiones e Itapúa, no existe ningún tipo de comunicación de los jefes de la EBY sede Ayolas.

Ante esta situación, Bogado señaló que desde este jueves los pescadores se concentrarán en su totalidad frente a los portones de ingreso a las oficinas de Yacyretá. La medida de fuerza se mantendrá por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos del sector.

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Reclamos de los pescadores

El sector exige cupos laborales y participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cuá, como compensación por la crisis que atraviesa la actividad pesquera. Asimismo, reclama el cumplimiento de la ayuda nutricional y la entrega mensual de paquetes de alimentos, comprometidas mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná.

Los pescadores también solicitan la reposición de elementos de pesca dañados por la proliferación de algas.

Otro de los pedidos de los pescadores es la implementación de un servicio de transporte escolar para los alumnos que acuden diariamente a clases en una institución educativa de la zona.

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El pedido obedece a que por el sector circulan camiones que transportan materiales de construcción hasta la zona de obras de Aña Cuá, situación que, según los pescadores, genera preocupación por el traslado diario de los estudiantes.

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