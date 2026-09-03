Denuncian abandono y falta de mantenimiento de ruta en Yabebyry

El concejal municipal de Yabebyry, Carlos Uliambre (ANR – HC), manifestó su preocupación por el deplorable estado de la ruta que conecta al centro urbano con la compañía Panchito López. Señaló que la situación se debería al incumplimiento de los trabajos de mantenimiento que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encargó a la empresa Black SA, cuyo representante legal es Eduardo Raúl Szmuc Gertopán, según el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Uliambre señaló que los trabajadores y la maquinaria de la empresa asignados al mantenimiento vial estarían siendo destinados a tareas particulares, como la venta de tierra y la realización de fletes para privados, en lugar de cumplir con el objetivo principal establecido en el contrato.

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El edil también cuestionó la respuesta del encargado de la empresa en la comunidad, el ingeniero Julio Villamayor. Según manifestó, cada vez que se realizan reclamos, el responsable acepta los planteamientos, pero posteriormente la situación continúa sin cambios.

Asimismo, cuestionó la calidad de los trabajos ejecutados en el tramo. Según las denuncias, el raspado deficiente de la vía dejó expuestas las tuberías de agua potable, que anteriormente se encontraban a unos 90 centímetros de profundidad y actualmente estarían a apenas 10 centímetros. Esta situación, según señalaron, provoca la rotura de los caños y deja el camino en condiciones aún más desfavorables para la circulación.

Temen un posible aislamiento

La preocupación de los pobladores aumenta ante la llegada de la temporada de lluvias asociada al fenómeno de El Niño. Los vecinos temen quedar totalmente aislados si los caminos no son reparados adecuadamente. El deterioro de la vía también podría afectar el traslado diario de estudiantes y el tránsito de motociclistas, señalaron los pobladores.

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Además, alertaron que el contrato de la empresa encargada de los trabajos culminaría a mediados de septiembre, situación que genera incertidumbre sobre la continuidad de las tareas de mantenimiento.

Ante la falta de respuestas efectivas por parte del encargado del MOPC, pobladores del barrio Obrero organizan una campaña de recolección de firmas para presentar una nota formal de reclamo.

Intentamos obtener la versión de Julio Villamayor pero no respondió nuestro mensaje telefónico.

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