Misiones: “Abrazo republicano” es solo una fachada, dicen

El excandidato a intendente de Yabebyry, David Ruffinelli (ANR – Añetete), advirtió que el comando electoral departamental, conformado teóricamente con igual representación de ambos sectores (Honor Colorado – Añetete), funciona solo sobre el papel.

Indicó que, en reiteradas oportunidades, se solicitó la realización de reuniones de coordinación con representantes de Honor Colorado, sin recibir respuesta. También señaló que en distritos como Santa Rosa y San Juan Bautista persisten diferencias profundas y agravios que aún no fueron superados.

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“El abrazo republicano debe ser por convicción y no por una foto simbólica. No sirve de nada que los precandidatos posen juntos si luego no bajan a hablar con sus dirigencias y sus bases”, remarcó.

Cuestiona elección en Yabebyry

Sobre la situación política en el distrito de Yabebyry, Ruffinelli desconoció la legitimidad de la victoria del candidato a intendente electo, Paul Servín (ANR – HC), al asegurar que el proceso estuvo empañado por exclusiones de votantes y maniobras políticas.

Según sostuvo, estas situaciones dejaron al municipio sin la posibilidad de avanzar con un proyecto consensuado.

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“No fueron unas elecciones justas las que se vivieron en Yabebyry y es algo que siempre van a intentar, por su vergüenza, utilizando a personas externas, pero no funciona así. La legitimidad y el respeto te dan unas elecciones justas”, expresó el dirigente político.

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Ruffinelli afirmó que el movimiento Añetete continuará peleando por la comunidad y por reivindicaciones que considera justas para la población.

En ese sentido, señaló que acompañará a los cinco candidatos a concejales que representan a este movimiento interno del Partido Colorado.

Cuestiona acciones contra Arnoldo Wiens

A nivel nacional, Ruffinelli cuestionó con dureza las acciones judiciales entabladas contra el precandidato presidencial Arnoldo Wiens, calificándolas de una persecución política impulsada desde el propio oficialismo.

Advirtió que resulta contradictorio pretender la unidad partidaria mientras se ataca a correligionarios y sostuvo que solo una integración sincera de todas las fuerzas del Partido Colorado permitirá enfrentar con mayores posibilidades los comicios venideros.

“¿Cómo ellos pretenden que en el 2028 haya una unidad real si ellos (el oficialismo) persiguen a los propios correligionarios?”, dijo finalmente.

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