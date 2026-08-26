Tramo Yabebyry – Panchito López se sumaría al Corredor Suroeste

El anuncio fue realizado por el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC), quien señaló que el proyecto del Corredor Suroeste fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados en tiempo récord y promulgado por el presidente Santiago Peña. La obra será financiada mediante un préstamo de aproximadamente US$ 286 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

“El vicepresidente Pedro Alliana habló con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y van a iniciar los trámites para que eso se pueda lograr”, indicó Ramírez. El Ejecutivo departamental señaló además que se proyecta beneficiar a sectores de los distritos de Ñeembucú, Cerrito y Mayor Martínez.

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Reclamos y movilizaciones

Durante 2025, pobladores de Panchito López, Baúles, Tava’i y Laureles realizaron varias movilizaciones para exigir una solución definitiva al aislamiento que sufre la zona cada vez que llueve. Los reclamos venían presentándose desde mayo del mismo año ante la falta de respuestas concretas.

La incorporación del tramo Yabebyry – Puerto Panchito López al proyecto del Corredor de Integración Suroeste representaría una alternativa para mejorar la conectividad de una zona que históricamente enfrenta serias dificultades de acceso.

Aislamiento crónico

La ruta Yabebyry – Laureles, de 32 kilómetros, es calificada por los pobladores como una “odisea” para transitar. Los anegamientos cubren tramos ubicados en Berti, Tava’i y Panchito López y, con más de 50 mm de lluvia, el camino resulta prácticamente intransitable.

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El camino Yabebyry – Panchito López queda prácticamente bajo agua tras cada precipitación. En octubre de 2025, fuertes lluvias dejaron aisladas a unas 800 familias, sin acceso a servicios de salud, educación ni posibilidad de comercializar sus productos.

Incluso vehículos de doble tracción suelen quedar varados, mientras los pobladores recurren a improvisar pasos con bolsas de arena que desaparecen con cada temporal.

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Más de una década de reclamos

Las reparaciones realizadas hasta ahora han sido parciales. En noviembre de 2023 se llevaron a cabo trabajos de perfilado y acarreo de materiales, pero sin una solución estructural al problema.

El pedido de un camino seguro arrastra más de una década sin una respuesta efectiva, por lo que los pobladores mantienen sus reclamos para lograr una solución definitiva que permita garantizar la conectividad de las comunidades afectadas.