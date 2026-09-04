Corte de energía: ANDE reporta fallas en transformadores y líneas

El primer incidente se registró exactamente a las 11:33, cuando dos transformadores de la Estación Puerto Sajonia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) salieron de servicio por la actuación de sus sistemas de protección. De forma simultánea se desenganchó la línea de 66 kV que une la Estación Lambaré con la Subestación Republicano. Este primer corte duró 14 minutos hasta su normalización, a las 11:47, según datos de la ANDE.

Apenas dos horas después, a las 13:33, se repitió el mismo percance en la misma infraestructura. La desconexión en Puerto Sajonia y el tramo Lambaré-Republicano dejó nuevamente sin energía a la misma zona, aunque esta segunda interrupción duró 3 minutos, restableciéndose a las 13:36, aseguró el gerente técnico de la ANDE, Ing. Víctor Alí.

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“A efectos de evitar nuevos eventos, estamos realizando verificaciones en las líneas de 66 kV Republicano - Gral. Díaz y Lambaré – Republicano”, señaló.

Hasta el momento, la institución no ha precisado el origen exacto que activó las protecciones del sistema, mientras sus técnicos continúan con los trabajos de verificación en las líneas de 66 kV Republicano - Gral. Díaz y Lambaré– Republicano.