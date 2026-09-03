“No estamos bien y podemos estar peor”: la advertencia de un expresidente de la ANDE

El ingeniero Ángel María Recalde, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), analizó el panorama del sistema eléctrico paraguayo en conversación con ABC Cardinal. El especialista sostuvo que la época de abundancia y precios accesibles de energía tiene fecha de vencimiento.

“Hoy tenemos energía, mañana no sé. En ese escenario, lógicamente no tenemos de ninguna manera que permitir llegar a que se termine todo lo que estamos disponiendo hoy para comenzar a hacer las cosas”, afirmó.

Agregó que el cuestionamiento principal pasa por el “estatismo que está teniendo el Gobierno”, ya que, a pesar de contar con todos los planes y requerimientos, “lo que no se tiene es el trabajo; todavía no se hacen las cosas que se tienen que hacer”.

Respecto a los plazos previstos para el agotamiento de los excedentes energéticos, fue categórico al señalar: “Vamos a tener potencia y energía hasta el 2030, aproximadamente, si es que no se aceleran las cosas desde el punto de vista de los requerimientos del consumo y si no se hacen las obras necesarias como para atender el crecimiento de la demanda”. Señaló además que, afortunadamente, los voceros estatales dejaron de lado el discurso exitista que prometía energía de sobra hasta el 2035.

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Incertidumbre tarifaria y obras pendientes en la ANDE

Recalde criticó las demoras en la ejecución del Plan Maestro de Generación de la ANDE, señalando que entre 2025 y 2026 debían instalarse 200 megavatios en tecnología fotovoltaica y 100 megavatios en baterías de potencia para dar soporte al sistema. “No se hizo hasta ahora. Se está hablando de una licitación para instalar una fotovoltaica en Loma Plata (...) Todavía no se licitó. ¿Por qué? Nadie explica”, lamentó, al tiempo de insistir en la necesidad de contar con un vocero oficial responsable del sector eléctrico.

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Por otra parte, expresó su preocupación por las finanzas de la empresa estatal y la falta de definición en los costos de adquisición de energía provenientes de Itaipú a partir del año entrante.

“La ANDE no sabe hoy cuánta potencia va a contratar para el año que viene, porque no sabe si el acuerdo operativo se va a prorrogar o no (...) La ANDE no sabe cuánto va a contratar y no sabe a cuánto va a contratar. Son dos preguntas que no pueden contestar aún y eso sí es realmente una situación de incertidumbre muy peligrosa”.

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Un modelo financiero al límite

El experto explicó que la ANDE arrastra un retraso tarifario histórico debido a que las tarifas aplicadas responden a criterios políticos y no a las exigencias técnicas o de su carta orgánica.

Mencionó que la ley establece que la institución debe mantener una rentabilidad de entre el 8% y el 10% del activo inmovilizado para financiar su expansión, meta que hoy resulta inalcanzable.

“Año a año va aumentando la deuda de la ANDE. ¿Y por qué? Porque no tiene capacidad, no tiene el resto financiero. Cada vez se endeuda más y lo peor, de repente, es que seguro se están endeudando para pagar deudas”, advirtió Recalde.

Finalmente, al evaluar el horizonte para los próximos años y la urgencia de tomar decisiones antes del cambio de mando gubernamental en 2028, concluyó con este diagnóstico: “No estamos bien, definitivamente, y rápidamente podemos estar mucho peor. Esa es la situación”.

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