Mercosur sin consenso: Paraguay ratifica cuotas de exportación a la Unión Europea

Este miércoles en Montevideo se llevó a cabo una reunión informal de cancilleres de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en la cual el gobierno paraguayo mantuvo la defensa de su postura en cuanto a la distribución equitativa de las cuotas de exportación habilitadas para el Mercado Común del Sur (Mercosur) ante la Unión Europea (UE). Es en el marco del acuerdo comercial que se firmó en enero de este año en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones.

Tras la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, el canciller uruguayo Mario Lubetkin fue vocero del encuentro. Informó que los países expusieron sus respectivas posiciones y acordaron que los equipos técnicos continúen trabajando sobre los criterios planteados durante la reunión.

Mencionó que hay una cercanía de posiciones entre Brasil, Argentina y Uruguay, pero persiste una diferencia importante con Paraguay, que defiende una distribución equitativa del 25% de las cuotas.

Indicó, además, que los ministros de RR.EE. prevén otra reunión para avanzar en la construcción de consensos y la adopción de definiciones políticas sobre esta materia.

Finalmente, analizaron los preparativos de las reuniones que se llevarán a cabo en el marco de la próxima Cumbre del Mercosur, prevista para el 3 y 4 de diciembre en Uruguay.

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“No hay unanimidad”

El bloque europeo ofrece cuotas de importación con beneficios arancelarios y es el Mercosur el que debe resolver cómo distribuye el volumen entre sus socios. Aún “no hay unanimidad” para fijar las cuotas, dijo Lubetkin, informó AFP.

El canciller uruguayo señaló que actualmente Argentina, Brasil y Uruguay están más cerca en sus posiciones, con Paraguay más alejado de alcanzar un consenso. Sin cuotas definidas, los cupos de exportación se completan por orden de llegada.

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Tras más de 25 años de negociaciones, el bloque sudamericano y la Unión Europea pusieron en marcha en enero el ambicioso acuerdo comercial. Sin embargo, su vigencia es provisional hasta que se conozca un fallo judicial sobre su legalidad interpuesto en Europa.

Los cancilleres fijaron una nueva reunión presencial en Montevideo, sede de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, en 45 a 60 días con el objetivo de sellar el acuerdo de cuotas, refirió AFP.