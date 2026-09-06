Economía
06 de septiembre de 2026 a la - 14:48

Con gran cantidad de visitantes se cierra la primera edición de la Expo Concepción

Varios adultos y niños en fila, vestidos con abrigos, conversan mientras esperan, rodeados de árboles y carteles de boletería.
A pesar del fresco muchas personas asistieron a la Expo Concepción 2026, que culmina hoy.Aldo Rojas

Este domingo culmina la primera edición de la Expo Concepción, que inició el lunes último en el campo de Exposiciones Nanawa. Se concretaron importantes negocios y numerosas actividades.

Por Aldo Rojas

Gran cantidad de expositores participaron de la Expo Concepción, cuya primera edición tuvo como lema: “La fuerza del Norte”.

Los stands fueron muy concurridos y se pudieron realizar millonarias transacciones en los diferentes rubros. En el sector gastronómico se tuvo un importante movimiento.

En tanto que en el sector del parque de diversiones, niños, jóvenes y adultos participaron de las diferentes opciones para la distracción.

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Mientras que en las ferias ganaderas también se tuvo ventas millonarias, animales menores y bovinos de excelente calidad genética participaron de las competencias de las diferentes razas.

Los shows artísticos de grupos nacionales y extranjeros que subieron al escenario ubicado en el área de eventos se llenaron de personas que apreciaron el talento de los artistas.

Dos mujeres en el mercado de la Expo Concepción 2026, una sostiene un vaso y otra mira con los brazos cruzados, rodeadas de sombreros de diferentes estilos.
Dos mujeres observan sombreros en un stand de la Expo Concepción 2026 en el último día del evento.

El festival estudiantil contó con la excelente participación de los jóvenes de distintas instituciones educativas de la zona.

Hoy, miles de visitantes llegaron para poder vivir el último día de la feria, que presentó numerosas atracciones, como el desfile y la competencia de mascotas, el velocross y el concierto de Marilina, entre otros.

Multitud de personas, incluidos niños con algodón de azúcar, disfrutando de evento al aire libre con sombreros y ropa variada.
Los asistentes a la competencia de velocross que se cumplió hoy en la Expo Concepción .

La primera edición de la Expo Concepción fue organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Concepción.