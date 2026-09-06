Con gran cantidad de visitantes se cierra la primera edición de la Expo Concepción

Gran cantidad de expositores participaron de la Expo Concepción, cuya primera edición tuvo como lema: “La fuerza del Norte”.

Los stands fueron muy concurridos y se pudieron realizar millonarias transacciones en los diferentes rubros. En el sector gastronómico se tuvo un importante movimiento.

En tanto que en el sector del parque de diversiones, niños, jóvenes y adultos participaron de las diferentes opciones para la distracción.

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Mientras que en las ferias ganaderas también se tuvo ventas millonarias, animales menores y bovinos de excelente calidad genética participaron de las competencias de las diferentes razas.

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Los shows artísticos de grupos nacionales y extranjeros que subieron al escenario ubicado en el área de eventos se llenaron de personas que apreciaron el talento de los artistas.

El festival estudiantil contó con la excelente participación de los jóvenes de distintas instituciones educativas de la zona.

Hoy, miles de visitantes llegaron para poder vivir el último día de la feria, que presentó numerosas atracciones, como el desfile y la competencia de mascotas, el velocross y el concierto de Marilina, entre otros.

La primera edición de la Expo Concepción fue organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Concepción.