DNIT analiza aplicar IVA del 5% a la tirzepatida por este motivo

Recientemente, Óscar Orué, titular de la DNIT, dijo que el gobierno analiza aplicar una tasa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos actualmente exentos y entre ellos, se encuentra la tirzepatida.

Específicamente, se estudia establecer una tasa mínima para estos bienes, que según detalló, actualmente tienen una exoneración total, es decir, cero, al tratarse de un producto para el tratamiento de la diabetes.

Asimismo, Orué explicó que, si bien el producto está liberado de impuestos por su uso médico, es también una realidad la enorme demanda del fármaco por fines estéticos y de pérdida de peso, lo que se justificaría revisar su estatus fiscal.

“Estábamos estudiando teniendo en cuenta el gran impacto que tiene la producción de tirzepatida. Estamos viendo que tenga al menos un IVA reducido del 5%”, citó.

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Cambio en la ley

De igual manera apuntó que para implementar ese cambio, primero se deberá cambiar la Ley. Incluso detalló que la recaudación estimada por una futura recaudación podría oscilar entre los 20 o casi 30 millones de dólares.

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Asimismo, recordó que existe un considerable volumen de transacciones por el producto en la zona de Ciudad del Este, al igual que en Alto Paraná y la zona norte del país, esto acompañado de un alto interés por parte del mercado brasileño.

De igual manera, citó que la estrategia de análisis actual de la DNIT no se centra en aumentar los impuestos, generales sino específicamente en revisar y recortar las exoneraciones o exenciones tributarias ya existentes.

“Si vamos a tocar, tenemos que tocar todo. Incluyamos tabaco, bebidas alcohólicas... el análisis de ahora son las exoneraciones que existen, no subir impuestos”, subrayó a la 1080 AM.

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