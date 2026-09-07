El regulador no puede estar en el mismo nivel que la ANDE: Zavala cuestiona la reforma eléctrica

En nombre del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), el extitular de Industria y Comercio Diego Zavala explicó que el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo prevé un Ministerio de Energía, del cual dependería la nueva Entidad Reguladora de Energía (ERE), en lugar de constituirla como una entidad autónoma. Según su lectura, ese diseño repite el error de subordinar el control técnico a la conducción política.

El asesor tomó como referencia el modelo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), al que calificó de exitoso por tratarse de un ente independiente, que puede sancionar a los operadores que compiten entre sí.

“Nadie debe tener más poderes políticos que nadie”, planteó, y enfatizó que hoy el proyecto ubica a la ERE en el mismo nivel jerárquico que la ANDE, lo que —advirtió— le quitará capacidad real de sancionarla o de resolver conflictos con generadoras privadas.

Para Zavala, la ERE debería designarse con intervención del Congreso, tener autonomía en el manejo de sus recursos y estar por encima de la ANDE, y de cualquier generador, tal como ocurre con los entes reguladores en otros países de la región.

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El problema del monopsonio de la ANDE

Otro de los cuestionamientos centrales del CEAL apunta al rol de la ANDE como comprador único de energía. Zavala definió esa condición como un monopsonio que impide a los generadores privados negociar mejores condiciones, ya que no tienen la posibilidad de vender a otro actor del mercado.

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El exministro puso como ejemplo la tarifa que la estatal ofrece a los interesados en instalar plantas fotovoltaicas: la ANDE homologa ese precio al de Itaipú, pese a que —según explicó— el costo real de instalación fotovoltaica ronda entre 40 y 50 dólares por megavatio hora. Advirtió que ese esquema se volverá insostenible cuando la energía de Itaipú “se acabe” dentro de cinco a siete años.

Zavala también criticó que el proyecto no otorgue a la futura autoridad reguladora la facultad de emitir licencias, una potestad que hoy queda en manos del Poder Ejecutivo y que, a su entender, resta agilidad para habilitar nueva generación donde haga falta.

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Reclama abrir también transmisión y distribución

El asesor del CEAL cuestionó que la apertura del mercado eléctrico propuesta se limite a la generación, dejando fuera a la transmisión y la distribución. Sostuvo que las líneas de alta tensión requieren renovarse cada 10 años según las buenas prácticas internacionales, algo que la ANDE —dijo— no puede financiar con la agilidad necesaria por tratarse de un segmento cerrado a la inversión privada.

Citó los casos de Argentina y Brasil, donde generación, transmisión y distribución operan con participación privada y pública combinada. “¿Por qué solo la transmisión y la distribución va a hacer la ANDE?”, planteó, y calificó la situación actual del sistema eléctrico paraguayo como una “zona de catástrofe”, en referencia a los cortes prolongados que sufren distintos barrios del país.

“Queremos fortalecer un monopolio”

Zavala confirmó que estas objeciones ya fueron trasladadas por el CEAL en una primera reunión de la mesa técnica del sector eléctrico, aunque señaló que el gremio empresarial completará su postura por escrito, a través del portal habilitado por el Gobierno para recibir opiniones sobre los proyectos de ley.

Su balance del proceso es crítico: consideró que, tal como está redactada, la reforma “no cambia nada” y advirtió que el país está dejando pasar una “ventana de oportunidad” para dar una señal clara de apertura a la inversión en el sector energético.

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Sitrande se moviliza este lunes

En paralelo a este debate, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) y otros gremios de la institución confirmaron una jornada de protesta para este lunes a partir de las 7:00, en Asunción, con una conferencia de prensa y un acto frente a la sede central de la ANDE, sobre la avenida España.

El gremio apunta contra lo que considera una maniobra de sectores empresariales y de técnicos afines al Ejecutivo para privatizar de forma solapada el negocio energético. El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, cuestionó la falta de avances del presidente de la ANDE, Miguel Báez, en la revisión de la tarifa de Itaipú y en la firma del nuevo acuerdo de potencia.

El sindicato advierte que, si la estatal no logra condiciones favorables para el próximo año, afrontará un sobrecosto millonario que terminaría trasladándose a la tarifa de los usuarios. La convocatoria está dirigida en un primer momento a trabajadores y jubilados de la franja Metropolitana, Central, Cordillera y Paraguarí, aunque el gremio no descarta sumar a organizaciones campesinas si el reclamo sigue sin respuesta.