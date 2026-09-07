Ruta Paraguarí-Sapucái, en abandono y con peligrosos cráteres; piden al MOPC intervenir

El tramo que conecta Paraguarí (zona ex-Alpasa) con Sapucái está minado de profundos baches que dificultan la circulación y representan un grave peligro para automovilistas y motociclistas. La falta de mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acelera el deterioro de la capa asfáltica.

En algunos sectores, una alcoholera realiza trabajos de reparación provisoria con pedregullo.

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El pavimento asfáltico se deteriora debido al intenso tránsito de vehículos pesados, especialmente de camiones que transportan materia prima y leña hacia las dos alcoholeras instaladas en la zona.

Los pobladores aseguraron que algunos de estos vehículos presumiblemente circulan con sobrepeso, lo que acelera el deterioro de la capa asfáltica, y no existe ningún tipo de control por parte del MOPC para evitar que circulen vehículos con presunta sobrecarga.

El lugareño Pablo Centurión señaló que desde que aparecieron los primeros baches pidieron al MOPC que repare, pero se desentienden del tema.

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“Ahora la ruta es intransitable y representa un peligro para todos los que circulan por esta vía”, manifestó.

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Productores y comerciantes de las comunidades ubicadas a lo largo del tramo reclaman una intervención urgente para recuperar los 30 kilómetros de camino y garantizar una vía segura y transitable durante todo el año.

Los pobladores señalaron que el deterioro de la ruta no solo representa un riesgo para quienes utilizan diariamente el camino, sino que también afecta el traslado de productos agrícolas y otras mercaderías hacia los principales centros de comercio y consumo del departamento.

Para tratar de paliar el grave deterioro de la capa asfáltica, en el lugar estaban trabajando maquinarias de la alcoholera de Paraguarí. Los equipos levantaban la capa asfáltica deteriorada, cargaban pedregullo y una topadora lo compactaba, con el objetivo de habilitar el tramo, que se encuentra minado de cráteres.

Una inversión millonaria

La obra de pavimentación asfáltica sobre empedrado demandó una inversión de G. 37.118.143.038 por parte del MOPC y estuvo a cargo de la empresa Los Trigales SA, representada por Omar Esteban Bustos.

El tramo comienza en la ciudad de Paraguarí, atraviesa la zona de la exAlpasa y llega hasta el distrito de Sapucái, con una extensión total de 30,20 kilómetros.

La pavimentación fue concluida en abril de 2019, durante la administración del entonces ministro del MOPC Arnoldo Wiens. La obra formó parte de un proyecto financiado mediante un préstamo de más de US$ 142 millones provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Versión del MOPC

El jefe de Conservación de Rutas del MOPC, ingeniero Sergio Cabrera, informó que, en coordinación con el Distrito de Paraguarí, se tiene previsto intervenir el tramo del acceso Paraguarí-Alpasa-Sapucái.

Aseguró que los trabajos contemplan la limpieza de la franja de dominio, bacheo y conformación de la capa asfáltica, con el objetivo de recuperar la transitabilidad de la zona.

Según el cronograma, las tareas se realizarían en las próximas semanas, una vez que finalicen los trabajos previstos en otras zonas priorizadas y siempre que las condiciones climáticas permitan llevarlas a cabo.