Reforma del transporte: el apoyo de Chile a Paraguay para la primera licitación

El proceso de reforma del transporte público en Paraguay incorpora el intercambio de experiencias con Chile como una de las herramientas para acelerar la transición hacia el nuevo sistema. El apoyo se concreta mediante un acuerdo de cooperación técnica que permite al equipo paraguayos conocer las lecciones aprendidas y las prácticas aplicadas en el vecino país.

Carlos Sauer, asesor técnico del Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), explicó que el convenio con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Chile contempla principalmente un intercambio de conocimientos y experiencias para acompañar el proceso de transformación del sistema paraguayo.

“Es un acuerdo de intercambio técnico. Una cooperación marco, más que nada”, señaló Sauer, quien aclaró que Paraguay no busca replicar de manera directa el modelo chileno.

“Nosotros no vamos a adoptar ningún modelo”, afirmó. Según explicó, el objetivo es desarrollar un esquema propio, basado en la realidad del país y en su marco normativo, pero aprovechando las experiencias de otros países que ya atravesaron procesos de reforma del transporte.

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Intercambio sobre contratos y electromovilidad

El asesor del VMT detalló que las conversaciones con los técnicos chilenos abarcan distintos componentes de la reforma. Entre ellos mencionó la definición de las funciones contractuales con los operadores y proveedores de flota, además de cuestiones técnicas vinculadas al funcionamiento del sistema.

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También se intercambian experiencias sobre electromovilidad, implementación y aspectos financieros de los contratos.

“Hay muchísimos aspectos en los cuales ellos nos acompañan en ciertas experiencias de cómo definen las funciones contractuales con los operadores, con los proveedores de flota, en las funciones técnicas, aspectos relacionados a la electromovilidad, aspectos de implementación y en cómo articulan ciertos aspectos financieros dentro de los contratos”, explicó.

Para Sauer, estos intercambios permiten al Paraguay aprovechar las lecciones de procesos que ya se desarrollaron en otros mercados y evitar repetir dificultades que enfrentaron esos países durante sus propias transiciones.

“Lo que hace es tratar de acelerar nuestro proceso de transición y tratar de traer las mejores prácticas a nuestro proceso de reforma del sistema de transporte público”, sostuvo.

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No solo se mira a Chile

Aunque Chile es uno de los países con los que se mantiene este intercambio técnico, el diseño paraguayo también observa experiencias de otros países de la región, como Colombia y Uruguay.

Sauer remarcó que el objetivo no es importar un sistema ya existente, sino tomar aquellos elementos que puedan adaptarse a las condiciones locales.

“Estamos preparando un modelo basado en nuestra realidad, con nuestro marco normativo. Pero sí estamos observando las mejores prácticas que se están dando en la región: en Chile, en Colombia, en Uruguay, etcétera. No es un modelo de un solo país”, puntualizó.

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Primera licitación será para Mariscal López

La cooperación técnica se desarrolla mientras Paraguay avanza en la implementación de la reforma del transporte público aprobada mediante la Ley Nº 7617/2026. El primer proceso licitatorio está previsto para el corredor de Mariscal López, que forma parte de la nueva organización del sistema.

Sin embargo, Sauer aclaró que no maneja la fecha concreta de la primera licitación, por lo que no pudo precisar cuándo se concretará el llamado.

“Los equipos están trabajando intensamente y buscando, como te mencioné, enriquecer con estos intercambios técnicos que tenemos con personas del exterior y de la región que han tenido procesos similares de transición y de reforma de transporte público en sus países”, indicó.

El MOPC y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile suscribieron un memorándum de entendimiento que establece una agenda de cooperación en áreas como transporte público, sostenibilidad, seguridad vial y modernización tecnológica.

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El documento fue firmado por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz. Posteriormente, durante una visita a Chile, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, formalizó la suscripción y mantuvo reuniones con técnicos del país vecino para definir los siguientes pasos.

Para Sauer, el intercambio busca finalmente acortar la curva de aprendizaje y contribuir a que los cambios previstos puedan traducirse en mejoras concretas para los usuarios.

“Esto nos permite a nosotros aprender de las experiencias de los países de la región, acelerar nuestro proceso de transición también y poder llegar lo antes posible para mejorar el servicio público, el servicio de transporte público para mucha gente”, concluyó.