Reforma eléctrica no debe limitarse a la creación del ente regulador, advierte analista

La advertencia “ya tiene fecha y viene de ANDE”, según el ingeniero y consultor del sector eléctrico, Javier Villate. Mencionó que el presidente de la empresa estatal, Ing. Miguel Báez, lo reafirmó en la última reunión de la Mesa del Sector Eléctrico (realizada el 31 de agosto pasado), al señalar que hacia 2031, Paraguay podría tocar el límite de la oferta de potencia hoy disponible.

Villate sostiene que el margen para actuar se acorta. Si el país no incorpora nueva generación ni expande a tiempo sus redes de transmisión y distribución, la escasez de potencia se convertirá en una restricción concreta al crecimiento económico.

La consecuencia, advierte, sería que Paraguay se vea obligado a importar electricidad desde países vecinos, previsiblemente en condiciones más costosas que las actual

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Dos proyectos, pero solos insuficientes

El Gobierno del presidente Santiago Peña realizó recientemente la segunda reunión de la Mesa del Sector Eléctrico, instancia en la que se analizan los proyectos de creación del Ente Regulador de Energía y del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos.

Para Villate, ambas iniciativas “pueden representar avances”, pero no bastan si el objetivo es preparar al país para 2031 y sostener una política de industrialización. Advierte que “un regulador independiente es necesario, pero por sí solo no crea competencia, inversión ni capacidad”.

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El análisis plantea que Paraguay necesita, además, separación de actividades del sector, apertura de la generación y la comercialización a la competencia, acceso abierto y no discriminatorio a las redes, un Operador del Sistema independiente, un Operador del Mercado y reglas transparentes para contratos, precios y transacciones.

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La Ley General de la Industria Eléctrica

Con ese objetivo, el senador Salyn Buzarquis presentó ante el Senado el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), señala. La iniciativa busca modernizar una estructura jurídica sostenida principalmente en la Ley N.º 966, orgánica de la ANDE, que Villate califica de anacrónica y complementada por normas dispersas sin coherencia sistémica.

Según el análisis, la LGIE permitiría que la expansión del sector no dependa casi exclusivamente de la capacidad financiera del Estado y de ANDE, al habilitar inversión privada nacional e internacional en nuevas centrales, almacenamiento, generación distribuida, autoconsumo, agregación y comercialización.

Villate aclara que la propuesta no implica el retiro del Estado del sector. Al Estado, señala, le corresponde formular políticas, planificar, regular, fiscalizar, proteger al consumidor y asegurar el suministro, mientras ANDE podría seguir siendo un actor central dentro de una estructura con funciones diferenciadas.

El análisis ubica al Mercado Eléctrico Mayorista paraguayo como el eje de esta arquitectura. Sin un mercado organizado, reglas de acceso, mecanismos de contratación y formación transparente de precios, sería difícil movilizar inversiones de largo plazo en la escala que exige el crecimiento de la demanda, sostiene.

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Itaipú, Yacyretá y la industrialización

La LGIE también propone aprovechar mejor la energía paraguaya de Itaipú y Yacyretá, respetando los tratados internacionales vigentes. Para su gestión comercial mayorista se crearía -según la iniciativa parlamentaria- la Comercializadora de Energía Binacional del Paraguay S.A. (COMEBI S.A.).

El análisis vincula directamente esta reforma con la política de industrialización del presidente Peña. Sectores como centros de datos, industrias electrointensivas, producción de hidrógeno, frigoríficos y parques industriales necesitan certeza de abastecimiento, calidad, infraestructura, precios competitivos y reglas previsibles a largo plazo.

Villate concluye que el Ente Regulador de Energía (ERE) y la LGIE no deberían plantearse como proyectos rivales, sino complementarios, y que el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen la oportunidad de construir una reforma que trascienda gobiernos.

En sus palabras, “la urgencia no es ideológica, sino matemática”: mientras la demanda crece, el margen de potencia disponible se reduce, y de no aprobarse una reforma a tiempo, el país terminaría reformando el sector bajo presión, con menos opciones y a mayor costo.