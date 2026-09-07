Sitrande acusa al Gobierno de distraer a la población con creación de ente regulador

El Gobierno busca crear el ente regulador de energía (ERE) por ley, cuyo borrador fue presentado con el proyecto de creación del ministerio de energía, minería e hidrocarburos.

Ambas iniciativas cuentan con el rechazo por parte de Sitrande, el gremio que aglutina a funcionarios y profesionales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ya que, según sostienen, lo que busca el Gobierno es sacar autonomía a la estatal.

Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande, denunció que el gobierno de Santiago Peña está distrayendo a toda la cúpula de la ANDE y a la ciudadanía en general de la negociación de la tarifa y el acuerdo de la forma de contratación de Itaipú, en el marco de la renegociación del Anexo C de la binacional.

“Si no se negocia bien en Itaipú, va a repercutir en el bolsillo de la gente, porque el costo de la energía de Itaipú para la ANDE va a subir y va a ocasionar un agujero económico muy grande para la ANDE, que necesariamente va a tener que ser transferido en la tarifa de cada uno de los usuarios”, precisó.

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Renegociación es el futuro inmediato, dicen desde Sitrande

Dijo que como gremio exigen y entienden que es absolutamente necesario poner la atención del Gobierno, a través de la Cancillería, el presidente de la ANDE, los consejeros, a la renegociación del Anexo C y de la tarifa de la energía eléctrica, porque es el futuro inmediato del servicio de energía eléctrica en el Paraguay.

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“Nuestra postura es que tiene que bajar la tarifa de Itaipú al piso, como dice el tratado y el Gobierno debe buscar el acuerdo operativo de manera a garantizar un precio de energía acorde al bolsillo de la ciudadanía, un precio de energía que pueda ser pagable por el pueblo”, remarcó.

Advirtió que saldrán a recorrer el país para hablar con líderes de diferentes grupos, desde campesinos, otros gremios y de organizaciones sociales, para realizar una gran movilización nacional o cruzada nacional en el caso de que el Gobierno decida continuar con estos proyectos.

Sostuvo que lo que buscan desde el Gobierno es “quitarle la cancha a la ANDE”, para llevar las decisiones importantes en otra institución, ya sea el ministerio de energía o el ente regulador para que quienes están en el poder puedan hacer su negocio, porque “en la ANDE no pueden, porque todavía hay patriotas”.

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Gobierno busca energía barata para empresarios extranjeros, denuncian

Villalba aseguró que desde el Gobierno buscan dar energía barata para los empresarios del exterior garantizada para que saquen rédito económico, un negocio del que también saldrían beneficiados los intermediarios de estas empresas, ya que cobrarían comisiones importantes.

“Y los que están en la mesa energética, la mayoría tiene ese tipo de función y para eso están. Los que están en la mesa energética, los miembros empresarios, en realidad están en pos de sus intereses particulares ahí y viene un fulanito de tal y dice, ‘bueno, yo quiero invertir tanto’, y necesita una conexión importante en el Gobierno. Entonces, esa conexión importante son ellos. Y de esa manera, así como ocurrió con Atome, ahí le tenés a Spalding que vino y le gestionó una tarifa regalada a US$ 30 (por MWh) que estuvo así de salir”, criticó.

Recordó que si como Sitrande no salían a las calles, o si la ciudadanía y prensa no acompañaban su reclamo, hoy Atome estaría pagando a US$ 30 por MWh por 15 años y el premio que iba a recibir seguramente James Spalding y todos los que están detrás de él, iba a ser enorme, pero los usuarios residenciales iban a ser perjudicados.

“Estamos hablando de consumidores que consumen gran cantidad de energía, que pueden pagar mucho más y eso si la ANDE realmente trabajara bien, si el Gobierno le deja trabajar, puede aprovechar ese momento para sacar un buen precio para ese tipo de clientes y de esa manera poder beneficiarle a los usuarios residenciales y las otras industrias que verdaderamente generan empleo, pero si vos le cobrás barato a este tipo de usuarios que viene del extranjero, entonces le vas a tener que cobrar más caro a las industrias de las casas”, señaló.