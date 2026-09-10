IPS ratifica inversión de G. 180.000 millones en bonos de BID Invest

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó el martes último la inversión de hasta G. 180.000 millones en bonos emitidos por BID Invest, institución miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. En sesión de la fecha, se corrigió un error de forma respecto a los colocadores, informaron desde la previsional.

Según los datos del proceso, la colocación fue autorizada mediante la Resolución CA 063-020-2026 y utiliza recursos pertenecientes al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

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Esta transacción financiera contempla un plazo de vencimiento a 6 años (con fecha de vencimiento fija al 20 de agosto de 2032), una tasa de interés nominal anual del 7,40% y una tasa efectiva del 7,66%.

Bajo estos parámetros, el IPS estima una rentabilidad de G. 13.788 millones anuales para la previsional, con pagos de intereses de periodicidad mensual y amortizaciones de capital semestrales a partir del segundo año.

Asimismo, se informó que la tasa nominal ofertada del 7,40% supera la tasa pasiva del sistema bancario nacional, que se situaba en 6,11% a junio de 2026, cumpliendo así con el criterio reglamentario de rendimiento mínimo requerido para las inversiones previsionales.

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El rol de BID Invest y las condiciones de la emisión

Por su parte, BID Invest informó hoy en un comunicado que realizó dicha colocación en el marco de su décima emisión de bonos en moneda local en el mercado de capitales paraguayo.

La operación fue fijada por un monto total de G. 180.000 millones (aproximadamente US$ 30 millones), cotizada en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) a un precio de emisión del 100% y con fecha de liquidación el 9 de septiembre de 2026.

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Desde su primera emisión en guaraníes en 2018, la entidad multilateral ha alcanzado un total acumulado de G. 1,2 billones (alrededor de US$ 200 millones) emitidos en el país, según el reporte.

De acuerdo con el organismo, los fondos captados a través de este programa se destinan a satisfacer las necesidades de financiamiento en moneda local de sus clientes, apoyando a mipymes, microempresarios, el sector agrícola y proyectos del sector privado que impulsan la competitividad y la sostenibilidad.

Estos son los agentes colocadores

En lo que respecta a la intermediación en la Bolsa de Valores de Asunción, la colocación de los títulos estuvo a cargo de las casas de bolsa CADIEM Casa de Bolsa S.A. e Itaú Invest.

Aunque en informaciones preliminares del martes último se había citado la participación de Avalon Casa de Bolsa, hoy se aclaró en sesión del Consejo de IPS que la intermediación fue efectuada de forma exclusiva por CADIEM e Itaú Invest.

Asimismo, se informó que la operación fue estructurada exonerando de manera total al IPS del pago de comisiones por intermediación.

Este es el papel de las instituciones involucradas