Por ahora frenan plan de flexibilizar topes a fondos de IPS y citarán a Fretes

La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja, presidida por el cartista César Cerini, ya incluyó esta mañana pero finalmente no dictaminó el proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad”, que levantó las alarmas tras modificaciones en Senado, porque finalmente pretendería favorecer a bancos que ya se encuentran con depósitos de IPS al tope legal vigente (10% del patrimonio de la previsional), entre ellos Ueno Bank.

“Se ha convocado a Isaías Frente para el próximo lunes (14). Veremos ahí qué pasó con la ley, porque como que cambió el espíritu de la ley, una ley que nace para comprar medicamentos al final termina convirtiéndose en una ley para salvar o intentar oxigenar a, aparentemente, un banco vinculado al presidente (Santiago Peña) y que lleva muchos fondos al Instituto de Previsión Social”, dijo el diputado y miembro de la comisión, Raúl Benítez (Independiente).

Esto haciendo referencia a Ueno Bank, parte del Grupo Vázquez SAE, que hasta hace un tiempo atrás era socio comercial del presidente Peña y que podría ser el principal beneficiado con este proyecto de ley, ya que es un de los que actualmente alcanzó el tope de depósitos que pueden captar de IPS, e incluso, llegó a sobrepasarlo hasta que hubo un llamado de atención de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Del senado volvió un proyecto diferente sostiene el Diputado Benítez

“¿Cómo es que convierten una ley que era para la gente en una ley para negocio?“, es la duda que plantea el diputado Benítez, y remarcó que originalmente el proyecto con media sanción de Diputados pretendía agilizar mecanismos para evitar el desabastecimiento de medicamentos e inversión en infraestructura, y lo cambiaron en una herramienta para seguir metiendo mano a los fondos previsionales presuntamente a favor de un grupo.

“La realidad es que tiraron al basurero el proyecto original. O sea, el proyecto original era para compra de medicamentos y, le llaman modificación pero es una nueva ley, convirtieron en una ley nueva que tiene completamente otro espíritu. Es decir, tiraron al basurero el proyecto original que era un proyecto que era para la gente. Entonces, es por eso que lo convocamos a Isaías Fretes”, insistió el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los puntos controvertidos de la ley es el artículo 17, que establece que tanto los “Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y los Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda previstos en el inciso, emitidos por una misma entidad financiera, se computarán de manera separada e independiente, conforme al límite específico de cada inciso”.

Actualmente ese tope de depósitos en una misma entidad bancaria es del 10% del Patrimonio de IPS, para todos los tipos de inversiones, incluidos depósitos en Cuentas Corrientes, bajo la lógica de justamente diversificar la inversión para evitar el riesgo de colocar todos los fondos en una sola entidad y que estos eventualmente se pierdan generando un impacto irreparable en la previsional.

Incluso sin la modificación de la Ley, la Superintendencia de Pensiones detectó que Ueno Bank superó el tope del 10%establecido por la Ley, llegando a los G. 2,2 billones de depósitos de IPS, cuando el límite era de G. 1.9 billones. Todo esto sin contar los millones depositados por otras entidades públicas en dicho banco.