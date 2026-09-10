Promueven pesca sostenible como motor turístico entre Ayolas e Ituzaingó

La iniciativa busca unificar criterios entre ambas ciudades fronterizas y posicionar a la región como un destino de referencia para la práctica de la pesca responsable.

La doctora Teresita Rojas, del área de Piscicultura de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sede Ayolas, explicó que el evento denominado Workshop binacional que se desarrolló ayer y hoy en el Auditorio de la EBY de la ciudad de Ituzaingó (Corrientes – Argentina), tiene por objetivo impulsar la creación de un Sistema Binacional Integrado de Pesca Recreativa Sostenible y Conservación de los Recursos Pesqueros, con énfasis en la pesca con devolución, la promoción activa del turismo.

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Del encuentro participan referentes del sector turístico, autoridades locales, hoteleros, gastronómicos y guías de pesca de ambos países. Las actividades continúan con mesas de trabajo participativas orientadas a recoger las inquietudes de los actores locales y diseñar estrategias conjuntas.

Impacto socioeconómico local

Rojas señaló que el fortalecimiento de la pesca deportiva y ecológica permitirá dinamizar de manera directa la economía de las comunidades ribereñas. En ese sentido, se prevé un impacto directo en el trabajo de guías de pesca, el alquiler de embarcaciones, hotelería, la gastronomía local y el comercio minorista.

Asimismo, destacó la importancia de promover prácticas de captura y devolución de los peces para garantizar la sostenibilidad ambiental y la conservación de la fauna íctico de la cuenca.

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