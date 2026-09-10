Dirigente liberal afirma que “la seguridad es una joda” en Paraguay

El dirigente liberal, Remigio Vega, señaló que la situación de Óscar Denis, al igual que otros casos pendientes, evidencia las falencias institucionales y la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno. “Las hijas de Denis siguen reclamando y no obtienen información ni esclarecimiento; es una demostración de que el Gobierno no sabe dónde está parado”, manifestó.

Vega también criticó la conformación de la estructura policial y denunció que dentro de la institución existe personal “apadrinado” por grupos vinculados al crimen organizado, traficantes, sicarios y asaltantes, en lugar de profesionales capacitados.

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Afirmó que esta situación representa un alto costo para el Estado y mantiene al país rezagado frente a otras naciones de la región.

“Tenemos gente incapaz en la Policía, apadrinada por delincuentes; la seguridad es una burla y debe transformarse desde la base. Cuando algo avanza contra intereses poderosos, surgen trabas y argucias legales. Se mueven millones de dólares, pero no hay resultados para víctimas ni victimarios”, sostuvo.

El dirigente comparó la realidad nacional con la de países fronterizos, donde, según dijo, el orden institucional y la seguridad funcionan de manera diferente. También citó el caso de Hugo Javier como otro ejemplo de la falta de celeridad y eficacia en las investigaciones judiciales.

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“Acá cuando hay algún tipo de reclamo contra el Gobierno, aparece el EPP, el Clan Rótela, entre otros, para desviar la atención, no mostrar la falta de acciones y resultados”, afirmó.

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Movilización política en el plano local

En el ámbito político local, Vega confirmó que para este viernes 11 está prevista la visita de las máximas autoridades partidarias del PLRA, encabezadas por su presidente, Alcides Riveros (PLRA), junto con una comitiva nacional.

La actividad se enmarca en la iniciativa denominada “Alianza Recuperemos el Paraíso”, que busca consolidar un frente de oposición con miras a las elecciones del 4 de octubre próximo. La actividad se desarrollara en el Comité Liberal de Ayolas.

Según el referente liberal, actualmente se mantienen conversaciones con sectores locales del Partido Encuentro Nacional (PEN), con el objetivo de sumar fuerzas para las próximas contiendas electorales.