ANDE sugiere desconectar electrodomésticos ante tormentas eléctricas severas

La advertencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se da en el marco de los diversos avisos especiales emitidos entre ayer y hoy por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), que señaló la presencia de núcleos de tormentas en desplazamiento con lluvias intensas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y alta probabilidad de granizo.

Según el último reporte de hoy, la zona de cobertura del fenómeno abarca el norte y este de la Región Oriental, además del centro y norte del Chaco. Entre los departamentos bajo alerta figuran Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el centro y norte de Alto Paraná, entre otros.

En ese contexto, la empresa estatal difundió un flyer con cinco recomendaciones puntuales dirigidas a la ciudadanía para reducir riesgos ante posibles daños en el suministro y en los hogares.

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Qué pide la ANDE a los usuarios

La primera medida consiste en desconectar todos los electrodomésticos de la red, con el objetivo de evitar daños por la intensidad de las descargas eléctricas durante la tormenta.

La institución también advierte que se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir posibles interrupciones en el suministro de energía eléctrica que puedan producirse ante la intensidad de las condiciones climáticas severas.

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Asimismo, pide a la población no usar artefactos eléctricos durante la tormenta, entre ellos secadores de pelo, planchas, televisores, heladeras, microondas y cargadores de celular.

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Cables sueltos: tratarlos siempre como energizados

Uno de los puntos más sensibles del comunicado se refiere a los cables sueltos. La ANDE instruye a la ciudadanía a “considerar en todo momento las líneas como energizadas” ante la existencia de cableado caído, y a registrar el reclamo a través de los canales habilitados por la estatal, sin manipular el tendido.

Por último, la ANDE recomienda buscar un lugar seguro mientras se prolonguen las lluvias severas o existan descargas eléctricas en la zona.

La publicación de la ANDE se suma a las alertas meteorológicas oficiales vigentes en el país y busca reforzar las medidas de autocuidado de la población ante el fenómeno climático que se extiende durante esta tarde.