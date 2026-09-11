El Estado pagó US$ 59,3 millones a proveedores

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF confirmó que esta semana desembolsó G. 355.202 millones (US$ 59,3 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el 3 y 9 de septiembre de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 355.202 millones se pagaron G. 764 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 200.138 millones con Fuente 20, “Recursos del Crédito Público” y G. 154.300 millones con Fuente 30, “Recursos Institucionales”.

Lea más: Expo Madera: Paraguay apunta a una mayor industrialización del sector forestal

¿Proveedores de qué instituciones cobraron?

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La lista prosigue con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Justicia, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Defensa Nacional, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay necesita capital humano avanzado para elevar la productividad, afirma experto

Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

Lea más: Industria concentra 16,2% de empleo privado y Central reúne a 41,5% de sus trabajadores