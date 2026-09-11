Viceministro Bejarano: sin ente regulador no va a llegar la inversión al sector eléctrico

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, defendió los proyectos de ley que crean el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y el Ente Regulador de Energía (ERE), al calificarlos como condición indispensable para atraer inversión al sector eléctrico.

Reconoció las críticas que recibieron sobre los anteproyectos de creación de las instituciones en cuestión, que fueron subidos a un portal público, junto con otros estudios, entre ellos uno sobre tarifa eléctrica que elaboró para la ANDE por el CEARE.

“Esto no es lo urgente, esta es una cuestión baladí y una bomba de humo”, comentó el funcionario que le dijeron. Sin embargo, él respondió que, aunque es urgente licitar la primera planta solar fotovoltaica del país, sin un marco normativo, la inversión multimillonaria que requiere el sector “no va a ser factible”. Fue durante el Foro “Energía Eléctrica para asegurar la continuidad del desarrollo en Paraguay”, organizado por el Instituto del Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada y el IPPSE.

Según Bejarano, el principal obstáculo para atraer inversores es la falta de un árbitro del sistema. “Necesito una garantía soberana por la condición en la cual está el estado financiero de la ANDE, si la ANDE va a ser la que me va a comprar la energía”, explicó, refiriéndose a la posición de potenciales inversores.

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El viceministro cuestionó la solución vigente: la ley que habilita la compra de energía privada estableció un fondo fiduciario como mecanismo de garantía. “¿Cuánto la banca puede confiar en un fondo fiduciario que establezca la ANDE para comprar el día de mañana la energía? No lo sé, honestamente, no lo sé”, admitió.

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Sin un ente regulador, agregó, tampoco sería viable la comercialización entre privados, un esquema que la normativa vigente habilita para que un generador le venda energía a un “gran consumidor” —definido, según sus dichos, en torno a los 30 megavatios—.

La ANDE también necesita protegerse, dice el viceministro

Bejarano añadió que la misma ANDE requiere de un ente regulador “para poder protegerse”. Recordó que, cuando se intentó crear anteriormente un Ministerio de Minas, Energía, Turismo, Industria y Comercio, el Sindicato de la ANDE se opuso y reclamó en cambio la creación de un ente regulador.

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El funcionario planteó que solo un regulador con una “estructura de costo certera y real” —sumado al 8% que establece la Carta Orgánica de la ANDE— podría fijar una tarifa técnica, en lugar de la que calificó como tarifa “política”, sin margen de discrecionalidad.

Como ejemplo de lo que está en juego, el viceministro citó las dos licitaciones fallidas de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) sobre el río Ypané, en 2016 y 2017. “El problema era normativo”, afirmó, y sostuvo que sin reglas claras esa situación puede repetirse pese a la voluntad técnica.

Bejarano agregó que el Gobierno reconvocó recientemente la Mesa Energética, una instancia que, según dijo, existía desde 2012, con el objetivo de unificar criterios entre el sector público y privado, incluyendo, por primera vez, al sector privado en esa mesa. Bejarano destacó la necesidad de integrar a todas las fuentes de energía “de manera sincronizada, armoniosa”.

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Sobre los próximos pasos, mencionó la licitación de una planta solar fotovoltaica de 140 MW en el Chaco, a la que seguirían tramos adicionales de 40 y 50 MW, y anticipó que en el mediano plazo el sistema necesitará también un despacho de carga independiente para habilitar la generación distribuida de pequeños productores.

El funcionario cerró su exposición señalando que el Gobierno recibió el día anterior al foro a especialistas internacionales en regulación energética, de México e Israel, en el marco del proceso de diseño de ambos proyectos de ley.