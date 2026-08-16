El Gobierno pone a consideración su proyecto para crear el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos

En agosto de 2025, el entonces viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, había anunciado que su cartera se integraría al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para dar nacimiento al primer Ministerio de Energía del país. La idea buscaba unificar bajo un mismo techo la política energética con la industrialización.

Aquel proyecto, presentado en su momento al Congreso bajo la denominación Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, contemplaba además que el entonces ministro del MIC, Javier Giménez, se convirtiera en el primer titular de la nueva cartera energética.

El nuevo borrador rompe con ese esquema. En lugar de subsumir la energía dentro del MIC, crea un ministerio propio y separado, exclusivamente dedicado a energía, minería e hidrocarburos, sin vínculo orgánico con la cartera comercial e industrial.

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Qué establece el nuevo proyecto de ley

El artículo 1° del borrador, marcado como “borrador preliminar”, dispone la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos como organismo dependiente del Poder Ejecutivo. La nueva cartera absorberá al actual Viceministerio de Minas y Energía, hoy bajo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y a la Dirección de Combustibles, que depende del MIC.

A diferencia del esquema de 2025, el proyecto no involucra al MIC en su totalidad: solo le quita la Dirección de Combustibles, mientras el resto de las competencias comerciales e industriales permanecen en esa cartera.

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El artículo 2° define al nuevo ministerio como un órgano de derecho público encargado de diseñar, formular, coordinar, supervisar y evaluar la política nacional en energía, minería e hidrocarburos, además de ejercer la “rectoría sectorial”. El texto aclara que sus atribuciones no sustituyen las funciones operativas de entidades autónomas y autárquicas como la ANDE.

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Estructura interna y entes bajo su coordinación

Según el artículo 12, la estructura básica del ministerio contemplará un Gabinete del Ministro y tres viceministerios: de Hidrocarburos, de Energía y de Minería. Cada uno tendrá funciones específicas de supervisión, fiscalización y coordinación de políticas dentro de su área.

El artículo 10 enumera los entes con los que el nuevo ministerio deberá coordinar tareas, sin absorber sus competencias: Itaipú Binacional, Yacyretá, la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (Comip), el Ente Regulador de Energía (ERE), la ANDE, Petróleos Paraguayos (Petropar), la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) y el Instituto Forestal Nacional (Infona).

El texto precisa que la coordinación con estos organismos se hará “sin afectar la independencia funcional, decisoria, técnica o presupuestaria” de cada uno, en los términos de la Ley 7278/24.

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Financiamiento y personal

El artículo 18 detalla las fuentes de recursos del futuro ministerio: percibirá el 100% de las tasas y cánones de los contratos de concesión de minería e hidrocarburos, el 100% de las regalías de los contratos de explotación de hidrocarburos y el 50% de las regalías de la explotación minera, mientras que el 50% restante se repartirá entre municipios (25%) y gobernaciones (25%).

En cuanto al personal, el artículo 19 establece que los funcionarios de las dependencias absorbidas pasarán a la nómina del nuevo ministerio conservando su antigüedad y derechos adquiridos. El mismo artículo habilita, sin embargo, una “reingeniería del capital humano” que podrá incluir un programa de desvinculación laboral anticipada, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

El proyecto también dispone la transferencia al nuevo ministerio de vehículos, oficinas, equipos de laboratorio, propiedades y edificios actualmente en uso del Viceministerio de Minas y Energía, así como de los recursos materiales, técnicos y profesionales de la Dirección General de Combustibles del MIC.

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Reacciones de referentes

Durante la presentación del borrador, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, confirmó que el Ejecutivo subió a la web dos proyectos de ley —el de creación del ministerio y otro para un Ente Regulador del sector eléctrico— con el objetivo de que la ciudadanía y los especialistas puedan revisarlos antes de su ingreso al Congreso.

Desde el sector empresarial, el representante del Consejo Empresarial de América Latina, Rubén Jacks, señaló que “hay muy buenas oportunidades de inversión, pero estamos encontrando un cuello de botella. El cuello de botella es institucional, no hay un ente regulador, no hay un ministerio de energía”. En la misma línea, el titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, remarcó la falta de “condiciones tarifarias” previsibles para atraer inversión.

El exgerente técnico de la ANDE Fabián Cáceres valoró la convocatoria pero admitió incertidumbre sobre el diseño del futuro ente regulador: “Quieren crear un ente regulador, básicamente como idea nos presentaron, pero desconocemos cómo se va a gerenciar eso”. Cáceres agregó: “Guardo la esperanza de que esto realmente se convierta de preocupación en ocupación del problema”.

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Un texto aún preliminar

El documento alojado en energia.paraguay.gov.py lleva la marca de agua “borrador preliminar” y no contiene número de ley, lo que confirma que se trata de una versión sujeta a cambios antes de su remisión al Congreso Nacional. Según el cronograma anunciado por el Gobierno, el texto permanecerá disponible en la plataforma oficial para recibir observaciones de gremios, academia y ciudadanía antes de avanzar al Legislativo.

En el sitio web oficial denominado “Mesa Eléctrica Nacional”, en la sección “Agenda de temas de la reunión del 13-08”, la plataforma ofrece para descarga cuatro documentos: el Nuevo modelo institucional del sector eléctrico nacional, el Proyecto de Ley de creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, el Proyecto de creación del Ente Regulador y el Estudio CEARE, este último descripto como un análisis técnico y económico para avanzar hacia un sistema tarifario “eficiente, transparente y sostenible”.

El sitio también agrupa, bajo el título “Avances para preparar el Paraguay del futuro”, otras normas ya vigentes vinculadas al sector: la Ley de Energías Renovables (Ley N° 7599/2025 y Decreto N° 6034/2026), la Ley de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas o Ley PCH (Ley N° 7299/2024 y Decreto N° 2553/2024), y una sección denominada “Negociación histórica”.

La plataforma habilita además un mecanismo de participación ciudadana, ya que quienes deseen dejar observaciones sobre los proyectos deben identificarse con su Identidad Electrónica, ingresar a la sección “Mis propuestas” y completar sus comentarios indicando página, capítulo, sección y texto vigente al que se refieren, junto con el texto propuesto como reemplazo.