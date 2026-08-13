Peña plantea crear el Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador del sector eléctrico

El anuncio oficial de la creación del Ministerio de Minas y Energía y de un Ente Regulador del sector eléctrico se concretó este jueves desde Mburuvicha Róga, donde autoridades del Poder Ejecutivo, técnicos del sector privado, referentes gremiales y académicos del área energética mantuvieron el primer encuentro formal de este espacio de diálogo institucional.

Durante la presentación a los medios, el vocero de la Presidencia de la República, Guillermo Grance, señaló que la reunión fue liderada directamente por Santiago Peña y orientada principalmente a escuchar las posturas técnicas de la sociedad civil.

“El presidente Santiago Peña hizo un anuncio muy importante: a partir de hoy se van a levantar en la web dos instrumentos muy importantes, dos proyectos de ley: la creación del Ministerio de Minas y Energía, y también otro documento con la creación del Ente Regulador del sector eléctrico”, confirmó Grance.

El vocero argumentó que el propósito de difundir los borradores es posibilitar que la ciudadanía y los especialistas puedan estudiar, revisar y debatir las normativas antes de su remisión formal al Congreso Nacional.

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Cuello de botella institucional y urgencia de inversiones

Desde el empresariado y los gremios de la producción celebraron la convocatoria, resaltando que la falta de un órgano regulador independiente frena la llegada de capitales tanto locales como extranjeros.

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El representante del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Rubén Jacks, alertó sobre los obstáculos que atraviesa el sector productivo para expandirse. “En Paraguay, en este momento, hay muy buenas oportunidades de inversión, pero estamos encontrando un cuello de botella. El cuello de botella es institucional, no hay un ente regulador, no hay un ministerio de energía”, afirmó Jacks.

En la misma línea, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, destacó la urgencia de establecer reglas de juego previsibles para evitar el desabastecimiento energético en el corto plazo. “¿Cómo va a invertir el sector privado y el mismo público si no tenemos condiciones tarifarias? Se necesita un organismo regulador de forma urgente. Para el 2030 falta muy poco y no existen proveedores con plazos de entrega inmediatos para atender la demanda de generación”, sostuvo Duarte.

Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), Eduardo Viedma, calificó la jornada como un hito necesario para garantizar la sostenibilidad. “El sector eléctrico necesita la atención de todos para dar la institucionalidad requerida bajo estas dos nuevas leyes. Es el mecanismo para que el país sea previsible en generación, transmisión y distribución”, señaló Viedma.

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Mercado desregulado y un fondo de US$ 6.500 millones como espejo

Los analistas técnicos y consultores expusieron la necesidad de romper con viejos paradigmas burocráticos e inspirarse en procesos exitosos de apertura de mercado ocurridos en décadas pasadas.

El exlegislador y consultor Sebastián Acha comparó el escenario eléctrico actual con la transformación que vivió el sector de las telecomunicaciones tras la creación de la Conatel en los años 90. “Desde su apertura se invirtieron más de 6.500 millones de dólares en telecomunicaciones. Si traspolamos eso al ámbito energético, donde las inversiones son más pesadas, se demuestra que hay mucho dinero para invertir si contamos con un regulador que funcione relativamente bien”, explicó Acha.

A su turno, la investigadora y especialista Cecilia Llamosas valoró la apertura hacia la diversidad de actores: “Son dos temas que apuntan a un mayor fortalecimiento, dando prerrogativas al Ejecutivo para llevar adelante planes ambiciosos y acompañando la diversidad de voces que participamos de esta conversación”.

El analista económico Amílcar Ferreira remarcó que las reformas estructurales resultan indispensables para sostener el ritmo de desarrollo del país. “Crear y fortalecer institucionalidad es fundamental para recibir continuamente capital y tecnología internacional. Es el tiempo de las reformas del sector eléctrico para mantener el atractivo del país”, apuntó Ferreira.

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Fin a un modelo de 62 años y una nueva hoja de ruta

El consenso generalizado entre los técnicos es que el modelo centralizado por el Estado requiere un cambio profundo para dar paso a la complementariedad con el capital privado.

El exdirector técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, calificó el encuentro como una jornada histórica para la infraestructura nacional. “Es la primera vez que un presidente convoca a una reunión de esta índole para escuchar a técnicos e independientes. Lo más urgente es incorporar nuevas fuentes de generación y este puede ser el puntapié de una revolución energética”, enfatizó Cáceres.

Con una perspectiva de más de cinco décadas en la profesión, el consultor Guillermo López Flores subrayó el fin de la hegemonía estatal absoluta en la materia. “Es un cambio de paradigma en mis 55 años de ejercicio profesional. Desde que tengo memoria, el sector energético siempre fue totalmente manejado por el poder público. En los 62 años que nos regimos por la Ley 966 de la ANDE, este es el primer cambio estructural”, aseveró López Flores.

Desde la perspectiva académica, el investigador Victorio Oxilia celebró que las propuestas estén alineadas con los compromisos asumidos previamente por el Estado. “Constatamos que no se trata de una improvisación. Se propone un fortalecimiento ya contemplado en la Política Energética Nacional al 2050. Un mercado con varios agentes requiere un ámbito con reglas claras, manejadas por un organismo técnico e independiente”, detalló Oxilia.

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Apuesta a la industria nacional y viabilidad jurídica

El impacto de las leyes proyectadas también se extiende a las empresas locales dedicadas a la construcción e ingeniería electromecánica, además del análisis constitucional de las reformas.

El titular de la Cámara de Empresas Contratistas Obras Eléctricas (CECOEL), Gianmarco Felippo, destacó que el cambio impulsará la mano de obra paraguaya. “Nos permite ver la visibilidad de la infraestructura que va a requerir el país. Con estos cambios no solo la inversión extranjera ayudará a crecer, sino que la inversión nacional también podrá llevar adelante estos proyectos”, puntualizó Felippo.

Finalmente, el abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte recordó el camino parlamentario que se abre tras el anuncio del Poder Ejecutivo. “Es un proyecto de gran envergadura que atraviesa toda la legislación. El Ejecutivo ha dado el primer paso y ahora le toca al Poder Legislativo sancionar este marco para dinamizar el rubro más valioso con el que cuenta el Paraguay”, concluyó Duarte.

Los dos borradores del Ejecutivo estarán alojados en la plataforma digital oficial para recibir sugerencias y ajustes técnicos por parte de los gremios, la academia y la ciudadanía en general antes de su ingreso oficial al Congreso, anunciaron. Hasta la publicación de esta nota, todavía no se tenía acceso a dichos documentos.