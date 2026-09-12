Convocan a movilizarse este jueves frente a la ANDE: contra privatización y por la ampliación de la tarifa social

La plenaria de movimientos sociales y ciudadanos, que se realizó el último sábado en la sede del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), convoca a movilizarse este jueves, 17 de setiembre, desde las 8:00, frente a la sede central de la empresa eléctrica en Asunción.

El encuentro convocó a 37 organizaciones campesinas, sindicales, de adultos mayores, de salud y de derechos indígenas.

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, adelantó que la concentración de este jueves buscará mostrar volumen. “La gente tiene que vernos movilizados, porque si no parece que no es un tema que le interese a la ciudadanía (...) si somos muchos, vamos a cerrar la calle España”, planteó.

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Según los organizadores, la convocatoria del jueves apunta a sumar a centrales sindicales, estudiantes universitarios y centros de estudiantes. El objetivo declarado es que esa concentración sea el punto de partida de una gira nacional que derive en una movilización de entre 30.000 y 50.000 personas.

Qué reclaman

La protesta se sostiene sobre un pliego de cinco puntos consensuado en la plenaria del sábado último: la energía eléctrica como derecho humano —sin “cortes indiscriminados”—, la ampliación de la tarifa social y fortalecimiento de ANDE, según proyecto de iniciativa popular que está en el Senado, y el ejercicio de la soberanía y buen uso de la renta eléctrica. Además, planean el rechazo al subsidio a las empresas electrointensivas y la oposición al ente regulador y la privatización de la ANDE.

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A ese pliego se sumaron otros reclamos discutidos en el encuentro, según relató el exviceministro de Minas y Energía Ricardo Canese: que los tres poderes del Estado cumplan la Constitución, la soberanía sobre “todos los recursos estratégicos” y el rechazo a la privatización de empresas de bienes y servicios, incluida la salud pública.

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En ese punto, los participantes plantearon respaldar salarios dignos para el personal médico y de enfermería, además de garantizar insumos y medicamentos. También se propuso, según el dirigente, “cortar los privilegios” del Estado y avanzar hacia un impuesto a las grandes fortunas como vía de financiamiento, en lugar de trasladar el costo a los sectores populares.

El exparlasuriano y exviceministro de Minas y Energía, Ricardo Canese, resumió el resultado del debate señalando que hubo acuerdo pleno entre los presentes respecto a que la energía eléctrica es un derecho humano y a la ampliación de la tarifa social.

La tarifa de Itaipú

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, centró su intervención en la negociación de la tarifa de Itaipú para el próximo año. Sostuvo que el Gobierno pretende bajar la tarifa de 19,28 dólares el kW-mes a 15 dólares, cuando —según su cálculo— la reducción real debería ubicarse “entre 8 y 10” dólares.

Villalba también reclamó el refuerzo de infraestructura eléctrica en el interior del país. “Tenemos que pedir que se refuerce una subestación como la de Santa Rosa del Aguaray, Chaco o Sur, para que alcance la tensión”, planteó, vinculando esa obra a la posibilidad de ampliar la tarifa social a más usuarios.

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El plan de acción se enmarca además en un calendario de protestas de otros sectores: los organizadores decidieron respaldar la movilización docente prevista para el 17 y 18 de setiembre y la huelga médica anunciada para el 22 de setiembre.

Villalba planteó que el objetivo de fondo es forzar una negociación directa con el Poder Ejecutivo: “Tenemos que forzar al Gobierno nacional a que se siente a negociar con nosotros (...) como con los médicos”, afirmó, proponiendo la instalación de una “mesa estratégica nacional” sobre el sector eléctrico.

La plenaria fue impulsada por 37 organizaciones, entre ellas el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), ANDE Pueblo Mba’e, Itaipu también es soberanía/PPP, Itaipú Causa Nacional, Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) y la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia. También el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), la Asociación de Asegurados al IPS (AAIPS), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), y el Frente Sindical y Social (FSS), además de las Ligas Agrarias Cristianas, la Reforma Integral del Paraguay (RIPA), entre otras agrupaciones sociales, indígenas y de adultos mayores.