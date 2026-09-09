Organizaciones sociales y sindicales convocan a plenaria contra la privatización de ANDE

La convocatoria a la plenaria en la sede del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) ubicada en Fulgencio R. Moreno 660 casi Antequera, enumera de manera explícita los reclamos que motivan la reunión. En primer lugar, se exige que la energía sea reconocida como un derecho humano, lo que —según plantean los organizadores— implica el rechazo a los cortes de luz indiscriminados.

El segundo punto reclama la ampliación de la tarifa social, de manera que alcance a más familias. El tercero apunta al “ejercicio de la soberanía y buen uso de la renta eléctrica”, en referencia a los recursos generados por las entidades binacionales.

Los últimos dos ejes son de carácter más político: el rechazo a que se subsidie a las empresas electrointensivas y la negativa a cualquier proceso de privatización de la ANDE, consigna que se repite en los materiales gráficos difundidos junto con la convocatoria.

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El debate de fondo: la reforma del sector eléctrico

La convocatoria se da en medio de un intenso debate legislativo sobre el futuro del sistema eléctrico paraguayo. El 12 de agosto, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó en el Congreso el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica, un texto de 178 artículos que busca reemplazar el marco vigente desde 1964 y dividir a la ANDE en seis sociedades independientes, separando generación, transmisión, operación del sistema, distribución y comercialización.

A eso se suma la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, convocada por el presidente Santiago Peña el 14 de agosto último, de la que surgieron dos proyectos adicionales: la creación de un Ministerio de Energía y de un Ente Regulador de Energía independiente, actualmente en consulta pública antes de su eventual ingreso al Congreso.

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El Gobierno y algunos de los técnicos impulsores de las reformas sostienen que no se trata de una privatización, sino de una reestructuración destinada a atraer inversión privada en generación —bajo el paraguas de la Ley N.° 7.599/2025 de energías renovables no convencionales— y a enfrentar un escenario de estrechez de oferta que, según las proyecciones oficiales, agotaría la potencia de las binacionales hacia 2032.

Sin embargo, sectores sindicales y sociales cuestionan que la separación de funciones de la ANDE en sociedades independientes abra la puerta a una futura privatización parcial o total del sistema, lectura que explica el peso que la consigna “no a la privatización de la ANDE” tiene en la convocatoria a la plenaria del sábado.

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Orden del día y organización interna

Según el documento difundido, la plenaria seguirá un orden del día de cuatro puntos: presentación e incorporación de organizaciones, ampliación y precisión de los objetivos, planificación y toma de decisiones, y un espacio final para asuntos varios.

Esta estructura sugiere que el encuentro busca, además de fijar una postura pública conjunta, avanzar hacia una articulación organizativa más formal entre los distintos colectivos convocantes, con miras a definir una hoja de ruta común frente al debate legislativo en curso.

La lista de organizaciones que impulsan la actividad está conformada por: el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), ANDE Pueblo Mba’e, Reforma Integral del Paraguay (RIPA) y los colectivos Itaipú También es Soberanía/PPP e Itaipú Causa Nacional.

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También adhieren la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia, Noimbái, Tarifa Social por Itapúa y Sitrande.

Completan la lista la Asociación de Asegurados al IPS (AAIPS), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el Frente Sindical y Social (FSS), Ligas Agrarias Cristianas, la Articulación de Ollas Populares Pykui, No Apaguen la ANDE, la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Acción Sindical Clasista (ASC) y el Sindicato de Funcionarios y Educadores Populares de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (Sifeposnna).