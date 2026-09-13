Presupuesto 2027: cambios de Peña en Salud e IPS frenan el arranque de la Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto debía iniciar este lunes 14 de septiembre el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027. Sin embargo, la primera reunión quedó suspendida tras los cambios dispuestos por el presidente Santiago Peña al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

La dirección de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) informó que las reuniones previstas serán reagendadas este lunes.

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Cambios en Salud e IPS alteran la primera sesión de la Bicameral

El presidente Santiago Peña comunicó este domingo, a través de sus redes sociales, la designación del doctor Isaías Fretes como nuevo ministro de la cartera sanitaria, en reemplazo de Teresa Barán.

Peña también designó al doctor Derlis León al frente a la Previsional. El cambio se produjo en reemplazo de Fretes, quien pasó a ocupar la titularidad del Mspybs.

Según se informó, la modificación de las máximas autoridades de ambas instituciones obligó a suspender la sesión que debía analizar sus respectivos presupuestos durante la mañana del lunes.

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Presupuesto 2027: Salud, IPS y Desarrollo Social estaban en agenda

Entre las instituciones cuyos presupuestos debían entrar en estudio figuran el Mspybs, el IPS y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

La convocatoria marcaba el inicio de una de las etapas centrales del análisis legislativo del proyecto de PGN 2027, que pasará por la Comisión Bicameral antes de avanzar en el Congreso.

Ramón Duette, director de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, explicó en entrevista con ABC Color que la suspensión se produjo después de los cambios anunciados por el Poder Ejecutivo.

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Comisión Bicameral definirá un nuevo calendario

Duette señaló además que en esta etapa está prevista la participación de los legisladores titulares que integran la CBP. Afirmó que los miembros suplentes asumirán únicamente en caso de ausencia definitiva o renuncia de alguno de los integrantes titulares.

Entre los participantes previstos figura el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado; la diputada Cristina Villalba presidenta de la CBP, además de los representantes de las cámaras de Diputados y Senadores.

La nueva fecha para el tratamiento de los presupuestos de las instituciones afectadas quedará sujeta a la reprogramación que defina la Comisión Bicameral. Esto se daría a conocer en la mañana del lunes.

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