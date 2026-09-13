Huelga médica sigue en pie y esperan que nuevo ministro de Salud destrabe el conflicto

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) mantiene en pie la huelga anunciada para el 21 y 22 de septiembre, pese al cambio en el Ministerio de Salud, donde Isaías Fretes reemplazó a María Teresa Barán.

La doctora Rossana González, representante del gremio, señaló que existe una expectativa positiva con el nuevo ministro, pero aclaró que la medida de fuerza continúa mientras no exista un acuerdo concreto y por escrito.

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En este sentido, explicó que los médicos siguen organizando la huelga y que ya comenzaron a reagendar cirugías y consultas previstas para los días de la medida.

“Nosotros de todas formas estamos organizando nuestra huelga”, afirmó, señaló que el gremio no puede suspenderla sin contar previamente con un documento formal del Ministerio de Salud que luego deberá ser presentado ante una asamblea de los trabajadores.

Esperan que Fretes destrabe el conflicto

La dirigente sostuvo que el cambio de ministro abre una nueva expectativa de cara a la reunión tripartita prevista para este lunes a las 14:00, entre representantes del Sinamed, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud.

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Según González, el gremio considera positiva la postura expresada por Fretes durante su presentación, cuando señaló que cuenta con las herramientas para destrabar el conflicto.

“En esta semana tendría que destrabarse”, afirmó la médica, aunque insistió en que todavía no existe un acuerdo que permita suspender la huelga.

Piden formalizar compromisos para garantizar su cumplimiento

La representante del Sinamed explicó que varios de los reclamos ya cuentan con respuestas por parte de las autoridades, entre ellos la mejora de las condiciones laborales y la contratación de más médicos.

Sobre este último punto, indicó que existe un compromiso de incluir recursos en el Presupuesto 2027 y que el gremio espera que esos compromisos queden plasmados por escrito para poder realizar el seguimiento correspondiente.

Otro de los puntos abordados es el nombramiento de profesionales. González señaló que ya se había acordado el nombramiento de 2.300 médicos para este año y otros 1.500 para el próximo, mientras que también existe un entendimiento sobre una compensación de un millón de guaraníes para los médicos que trabajen durante determinadas fechas especiales, como el 25 de diciembre o Viernes Santo.

El reajuste salarial sigue sin acuerdo

El principal punto pendiente, según la dirigente, es el reajuste salarial para todos los médicos. González afirmó que inicialmente las autoridades sostenían que no había recursos para otorgarlo y posteriormente presentaron propuestas que dejaban fuera a determinados grupos. Sin embargo, señaló que el viernes finalmente se planteó la posibilidad de otorgar el reajuste a todos por igual.

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“El único punto que no se acordó hasta la fecha es el reajuste salarial para todos los médicos”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que ahora esperan que Fretes analice los números junto con su equipo técnico y concrete una propuesta durante la reunión de este lunes.

Médicos aclaran que no pidieron la salida de Barán

Respecto a la salida de Barán, González aclaró que el gremio no considera que haya sido un pedido formal de los médicos. Explicó que durante la anterior movilización hubo una reacción ante la falta de diálogo con la entonces ministra, pero sostuvo: “Nosotros en ningún momento pedimos ni exigimos la renuncia de nadie”.

La dirigente también cuestionó la gestión de Barán y señaló que su principal error fue la falta de comunicación con los médicos.

Mientras aguardan la reunión tripartita de este lunes, los médicos siguen preparando la huelga del 21 y 22 de septiembre. González afirmó que para suspenderla necesitan un acuerdo escrito del Ministerio de Salud y la aprobación de una asamblea.