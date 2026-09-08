PGN 2027: MEF presenta al Congreso un presupuesto de G. 166,3 billones

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, expuso ante los legisladores los principales números del proyecto, las previsiones de ingresos y las prioridades de gasto para el próximo año. La presentación contó con la participación de los viceministros y del equipo técnico del MEF.

PGN 2027 prevé un gasto de G. 166,3 billones

El proyecto de presupuesto para 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), cifra que representa un aumento del 11,2% frente al PGN aprobado para 2026. Del total previsto, G. 87,9 billones corresponden a la Administración Central y G. 78,4 billones a las Entidades Descentralizadas.

Dentro de la estructura presupuestaria, el MEF identifica G. 49,7 billones como gastos rígidos. Este grupo incluye los Servicios Personales, las jubilaciones y los programas sociales. “Dentro de la estructura del gasto hay G. 49,7 billones que nosotros lo denominamos gastos rígidos, que son Servicios Personales, jubilaciones y los programas sociales”, explicó Lovera.

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PGN 2027 incluye pago de deudas con proveedores

Una de las principales medidas previstas en el proyecto es la cancelación de las deudas pendientes con proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El pago de estos compromisos tendrá efecto sobre las cuentas fiscales. Según explicó Lovera, la cancelación de las deudas llevará el déficit fiscal de 2026 a 3,2% del PIB y el resultado previsto para 2027 llegará a 3,9% del PIB.

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El proyecto contempla una ampliación excepcional del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) . La meta habitual fija un déficit máximo de 1,5% del PIB para la Administración Central, mientras que la ampliación solicitada alcanza 2,4%.

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Déficit fiscal: por qué el PGN 2027 supera el límite

El Poder Ejecutivo vincula la ampliación excepcional del déficit con la cancelación de las deudas acumuladas y el acompañamiento de las inversiones previstas para 2027.

Lovera recordó ante los legisladores que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece el límite de 1,5% del PIB para el déficit de la Administración Central. El proyecto plantea un margen adicional de 2,4% para atender los compromisos señalados.

La decisión tendrá incidencia directa sobre las cuentas fiscales del próximo ejercicio y será uno de los puntos que deberá analizar el Congreso durante el estudio del PGN 2027.

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Salud y obras públicas tendrán deudas incluidas en el presupuesto

El proyecto incorpora la cancelación de obligaciones con proveedores de Salud Pública y Obras Públicas. En el caso de Salud, el MEF también plantea para 2027 un proceso de sinceramiento de los requerimientos de medicamentos e insumos.

“Por eso esta apuesta de esta administración, durante el año 2027, de hacer ese sinceramiento de lo que hace al requerimiento del Ministerio de Salud en materia de medicamentos e insumos”, manifestó Lovera.

Según el MEF, la medida busca que las necesidades presupuestarias de Salud tengan una correspondencia más precisa con sus requerimientos reales.

MEF presenta nuevo sistema para controlar las compras públicas

Durante la exposición ante la Comisión Bicameral, el Ministerio de Economía presentó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebis), una herramienta que la cartera económica implementó este año para fortalecer el control de las compras públicas.

El sistema permite seguir el proceso de adquisición de bienes y servicios y asignar responsabilidades a los distintos actores que participan en cada trámite.

“Este sistema nos permite generar una visión completa de lo que es el proceso de compras”, señaló el ministro.

El MEF prevé incorporar dentro de un mes las obras del Ministerio de Obras Públicas al sistema. La herramienta apunta a mejorar el control sobre los procesos de gestión pública.

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Crecimiento económico e inflación previstos para 2027

El proyecto de PGN 2027 se elaboró sobre una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%.

El MEF estima además una inflación de 3,5%, en línea con la previsión del Banco Central del Paraguay (BCP), y establece un tipo de cambio de G. 6.458 por dólar.

Estas variables sirven como base para calcular los ingresos y gastos previstos por el Estado para el próximo ejercicio fiscal.

PGN 2027 pasa ahora al análisis del Congreso

Con la presentación del proyecto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, los legisladores cuentan con los principales parámetros fiscales y económicos sobre los cuales deberán analizar el plan financiero del Gobierno.

La comisión deberá estudiar las asignaciones previstas para las instituciones públicas y los cambios que puedan surgir durante el tratamiento legislativo antes de que el proyecto llegue al pleno de ambas cámaras.