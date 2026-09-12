Barreto advierte que el déficit seguirá por encima del 2,5% del PIB en 2028

El economista y exministro de Hacienda César Barreto cuestionó la meta fiscal prevista por el Gobierno para 2028 y estimó que el déficit seguirá por encima del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pese al compromiso oficial de regresar al límite de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 por G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones). La propuesta contempla un déficit fiscal de hasta 3,9% del PIB para reconocer obligaciones acumuladas, principalmente deudas con proveedores de salud y obras públicas.

El déficit fiscal anualizado de Paraguay se ubica en el 2,6% del PIB (alrededor de US$ 1.700 millones) a mediados de este año, mientras que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman un cierre de año cercano al 3,5% del PIB.

En entrevista con ABC Color Barreto refirió que el problema no termina con ese sinceramiento. Dijo que la presión sobre las cuentas públicas continuará en 2028 y hará muy difícil una reducción del déficit hasta el nivel anunciado por el Gobierno. “Igual quedará un déficit superior al 2,5% del PIB en el 2028”, estimó.

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¿Es casi imposible volver al déficit de 1,5% en 2028?

El plan fiscal oficial supone que, después del déficit de 3,9% previsto para 2027, las cuentas públicas volverán al límite de 1,5% del PIB al año siguiente. Sin embargo, Barreto considera que esa proyección parte de expectativas demasiado altas sobre los ingresos tributarios. “Es prácticamente imposible. Están siendo muy optimistas con la recaudación”, afirmó.

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Según explicó, para alcanzar esa meta el Gobierno tendría que reducir con fuerza la inversión pública o volver a postergar el registro de obligaciones vinculadas con medicamentos e insumos.

Menos inversión o más deuda con proveedores

El exministro señaló que una reducción tan rápida del déficit tendría pocas alternativas si los ingresos no alcanzan las cifras previstas.

“Para lograrlo tendrían que recortar la inversión prácticamente a cero o no registrar nuevamente las compras de medicamentos e insumos, dejando una deuda con proveedores aún más alta que la que reconoció el MEF recientemente. Esto sería un despropósito”, expresó.

Dijo que el planteamiento muestra una tensión en el programa fiscal ya que el Gobierno busca regularizar deudas en 2027, pero al mismo tiempo proyecta un ajuste muy fuerte para el ejercicio siguiente.

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El PGN 2027 reconoce gastos que antes no aparecían

Barreto explicó que parte del fuerte aumento del presupuesto de 2027 responde al reconocimiento de obligaciones que no estaban registradas en años anteriores.

Una porción relevante corresponde a las deudas con proveedores de medicamentos. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una parte de esas obligaciones se pagará con emisión de bonos soberanos.

El presupuesto para compra de medicamentos, además, ascenderá hasta US$ 773 millones. Este componente concentra una parte importante del incremento previsto para el Gobierno Central. “Recuperar la disciplina fiscal y los topes de la ley de responsabilidad fiscal ya quedarán para el próximo gobierno”, sostuvo Barreto.

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Deuda para cubrir gastos corrientes eleva el riesgo fiscal

Otro punto que preocupa al economista es que los gastos corrientes del Tesoro superan a sus ingresos corrientes. “Los gastos corrientes superan a los ingresos corrientes del Tesoro y el Estado se endeudará para pagar gastos corrientes como la compra de medicamentos”, afirmó.

Ante la dificultad de alcanzar la meta fiscal de 2028, Barreto aconsejó al Gobierno que “mejor sería concentrarse en mantener una férrea austeridad, no contratar funcionarios y evitar ajustes salariales desproporcionados”, concluyó.

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