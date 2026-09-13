Realizan foro de emprendedores de estudiantes de colegios con enfoque en la IA

Para el martes 15 de setiembre, de 8:30 a 13:00 horas se realizará el Foro de Emprendedores de Colegios 2026 en el salón auditorio del Colegio Inmaculado Corazón de María de Asunción, que está dirigido a estudiantes de educación media de todo el país.

El mismo es organizado por dicho colegio y la Dirección Nacional de Emprendedurismo del MIC, quienes refirieron que más de 400 estudiantes participarán del foro.

Bajo el lema “Emprender con Inteligencia Artificial: Ideas que Transforman el Futuro” buscan que este sea un espacio de formación e inspiración para los estudiantes de educación media de todo el país.

Agregan que buscan debatir sobre como la IA no reemplaza a los emprendedores, sino que potencia a los que se animan a crear utilizando esta herramienta.

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Foro se desarrollará en modalidad híbrida

El foro se desarrollará en modalidad híbrida, de forma presencial en el auditorio del CICM, en Asunción, y con transmisión en vivo para instituciones educativas de todo el país.

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La iniciativa busca fomentar y fortalecer la cultura y el espíritu emprendedor en la juventud escolar, promoviendo el desarrollo de habilidades técnicas, modelos de negocio digitales y el uso ético y productivo de la Inteligencia Artificial, en el marco de la Ley N° 5669/2016 “De Fomento de la Cultura Emprendedora” y los programas de la Dirección de Emprendedurismo.

Entre sus objetivos específicos destacan inspirar la cultura emprendedora en los jóvenes paraguayos, conectar educación, innovación y mercado laboral, mostrar oportunidades reales de negocio a través de la IA, enseñar herramientas prácticas aplicables desde el colegio, y promover emprendimientos con impacto social y ambiental.

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Agregan que los más de 400 estudiantes que participarán son de último año y provienen de colegios de Asunción y de distintos puntos del país, entre ellos citan:

Colegio Inmaculado Corazón de María .

Centro Educativo María Auxiliadora .

Colegio General Andrés Rodríguez .

Colegio Indígena Yalve Sanga .

Colegio Nacional Cerrito .

Colegio Nacional E.M.D. Presidente Franco .

Colegio Nacional Cerrito Ñeembucú .

Colegio Niño Jesús .

Colegio Parroquial Subvencionado Natividad de María .

Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Salesianito .

Colegio Salesiano Monseñor Lasagna .

Colegio y Escuela Técnica Sagrado Corazón de Jesús - Salesianito .

Comercio 1 .

Centro Educativo Privado Centenario Las Palmeras .

Escuela de Comercio N° 1 Alfonso B. Campos .

Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña .

Instituto Privado Paraguay Brasil .

Colegio San Vicente de Paúl (San Ignacio, Misiones).

Bloques temáticos del foro

Explican que la jornada contempla bloques temáticos que combinan inspiración, tecnología aplicada y experiencias de emprendedores jóvenes, con una charla magistral inaugural a cargo del viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, sobre cómo superar el miedo al fracaso y liderar desde el colegio.

También realizarán un bootcamp hands-on “Construyendo tu Negocio Digital con Google for Education e IA”, que constará de un taller 100% interactivo con especialistas de Google for Education y la Dirección de Innovación del MIC.

Además de una charla sobre oportunidades para jóvenes en el desarrollo aeroespacial de Paraguay, a cargo de la Agencia Espacial del Paraguay.

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También Lightning Talks con referentes del ecosistema emprendedor juvenil y fundadores de startups paraguayas.

Clausura y exposición de proyectos de estudiantes emprendedores

Realizarán charlas tipo TEDTalk con una representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y con la clausura harán entrega de premios, reconocimientos a los colegios participantes y sorteo de una computadora entre los asistentes.

Además habrá una exposición de proyectos de jóvenes emprendedores del CICM, con recorrido por stands de microemprendimientos estudiantiles.