EmpleaPy Joven: MTESS ofrece incentivo a mipymes que contraten a jóvenes

En el marco del mes de la Juventud, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) impulsa una iniciativa para fomentar el primer empleo formal. A través del programa EmpleaPy Joven, el Estado ofrece cubrir una porción de los aportes patronales al Instituto de Previsión Social (IPS) para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que decidan incorporar nuevos talentos a sus planteles.

Esta herramienta busca conectar a jóvenes de entre 18 y 29 años que buscan su primera experiencia laboral con las mipymes que apuestan por generar nuevas oportunidades en el mercado paraguayo.

¿Cuáles son los beneficios para las empresas?

El principal atractivo del programa es el alivio económico para el empleador. Según detalló la cartera estatal, los beneficios directos para las mipymes incluyen:

Cobertura estatal del IPS : el Estado se compromete a cubrir hasta el 18% de las contribuciones al Instituto de Previsión Social (IPS)

Renovación del equipo : permite sumar nuevos talentos y dinamizar el ambiente laboral con ideas frescas

Acompañamiento constante: el MTESS brinda apoyo tanto en la formación técnica como en el proceso de adaptación del joven al nuevo puesto de trabajo

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Requisitos: ¿qué empresas pueden participar?

Para asegurar que el incentivo llegue al sector que más lo necesita y fomentar la formalización de la economía, el MTESS estableció tres condiciones claras para las mipymes interesadas:

Contar con una nómina de hasta 50 trabajadores

Tener al menos un año de actividad comercial demostrable

Estar 100% formalizadas y al día ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) , el IPS y el propio MTESS

¿Cómo contactar para formar parte de EmpleaPy Joven?

Las empresas o empleadores que cumplan con los requisitos y estén interesados en aprovechar este subsidio para incorporar talento joven, cuentan con una línea directa de atención.

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Pueden comunicarse con la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo a través del número telefónico 0985 624 702, donde recibirán el asesoramiento necesario para iniciar los trámites de contratación.

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