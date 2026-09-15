¡Atención! En estas ciudades la ANDE hará mañana cortes programados de luz

La ANDE dio a conocer el lista de las zonas, horarios y trabajos programados que realizarán mañana, por lo que tendrán cortes del suministro de electricidad.

Dichos trabajos se realizarán en dos regiones: Metropolitana y Este.

Cortes de luz en la Región Metropolitana

Zona 1: compuesta por las calles Ernesto Baez entre Exporin, Juan Arrua y Calle sin nombre, Juan Arrúa entre Ernesto Baes y Calle sin nombre del barrio Isla Aveiro de Limpio, se realizará el corte de 9:00 a 19:00 para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 2: en las calles Argentina, Paraguay, Jacinto Herrera del barrio Espíritu Santo de San Lorenzo, de 08:00 a 16:00 horas se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 3: en las calles Rio Bermejo entre Rio Apa y Rio Blanco del barrio Valle Apúa de Lambaré, de 13:00 a 18:00 horas se realizará el corte para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 4: en las calles Cerro Cora entre Fortín Arce y General Genes del barrio San Francisco de San Lorenzo, de 08:00 a 16:00 horas se cortará el suministro de electricidad para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 5: en las calles Aveiro e/ Parque del Sol y Urbanización Kuarajhy Resé del barrio Aveiro de Itauguá de 08:30 a 18:30 horas se realizará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 6: en las calles Cadete Boquerón desde Avda. San Antonio hasta Paso de Patria, Uruguayana e/ Cadete Boquerón y San Roque González, Soldado Desconocido desde Moisés Bertoni hasta Bernardino Caballero del barrio San Blas de San Antonio de 08:00 a 18:00 horas se realizará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 7: en las calles Arroyos y Esteros e/ Avda. Manuel Ortiz Guerrero y Jefferson del barrio Capilla del Monte de San Lorenzo de 08:00 a 14:00 horas el corte se realizará para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 8: En las calles Emigdio Montiel y Calle sin nombre del barrio Rincón del Peñón Villa Jardín de Limpio, de 08:00 a 18:00 horas se realizará el corte para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 9: en la Ruta Valle Karê Pindolo desde Estación de Servicio Energy hasta el Parque Pacuri del barrio Valle Karê de Itauguá, de 08:00 a 18:00 horas se realizará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 10: en Posta Ybyraró del barrio 8 Rojas Cañada de Julián Augusto Saldívar, de 08:00 a 16:00 horas se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 11: en la calle Padre Cardozo desde Juan de Salazar hasta Tte. Genaro Ruíz del barrio Las Mercedes de Asunción, de 09:00 a 15:00 horas se cortará el suministro para el traslado de transformador.

Zona 12: en 28 de Febrero desde Tte. Mario Vera N hasta 21 de Setiembre, 21 de Setiembre e/ 28 de Febrero e Inmaculada Concepción del barrio Zona Norte de Fernando de la Mora de 08:00 a 18:00 horas se cortará la luz para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Según el informe que dio a conocer la ANDE, la unidad responsables es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes de electricidad para la Región Este

Los trabajos programados en la Región Este para mañana son:

Zona 1: Che la Reina del departamento Alto Paraná, donde de 07:00 a 17:00 horas se realizará el corte del suministro de electricidad para los trabajos en líneas de 23 Voltios.

Zonca 2: en la calle Girasol y alrededores de Alto Paraná, de 09:00 a 10:30 horas los cortes se realizarán para los trabajos en líneas de 23 Voltios.

Zona 3: en Carolina, Las Mercedes y Mburucuyá de Alto Paraná de 06:00 a 17:00 horas se cortará el suministro de electricidad para los trabajos en líneas de 23 Voltios.

Según indicaron desde la ANDE, la unidad responsable de estos trabajos es el Departamento de Operación de Distribución Regional Este.