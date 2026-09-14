Estas son las zonas donde este martes la ANDE realizará cortes programados

Para mañana, martes 15 de septiembre, la ANDE tiene previsto realizar unos cortes programados en varias localidades del país por distintos tipos de trabajos.

Con el respectivo anuncio, la institución recomienda tomar una serie de medidas preventivas en los horarios y zonas donde se realizarán estos cortes, como también considerar en todo momento la línea como energizada.

En la región denominada como “Central” por la ANDE, solamente se espera la interrupción en una zona:

Zona 01: parte de General Díaz, parte de la ciudad de Arroyos y Esteros sobre las calles Tte. Ríos y Bernardino Caballero.

El horario de trabajo será de 08:00 a 18:00 para cambios de conductores en media tensión.

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Cortes programados en el este

Para la región este del país se esperan cortes programados en tres zonas:

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Zona 01 : Bella Vista, Tavapy, Yeruti, Ko’e Poty, Palomares y alrededores - Canindeyú. De 07:00 a 12:00, por trabajos en líneas de 23 Voltios.

Zona 02: Avda. Luis Alberto del Paraná y alrededores - Alto Paraná. De 07:30 a 17:00 para trabajos en líneas de 23 voltios.

Zona 03: Ybyrarobaná y Brítez Cué y alrededores - Canindeyú. De 07:00 a 09:00 para líneas de 23 voltios.

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Cortes en la región metropolitana

La región metropolitana presentará la mayor cantidad de cortes programados y habrá 12 zonas afectadas:

Zona 01 : Sobre Tapúa entre Parapití, Saturnino Prieto y Pedro M. de Portugal; sobre Parapití entre 19 de Setiembre y Monseñor Moreno; sobre Saturnino Prieto entre 19 de Setiembre, Tapúa y Monseñor Moreno. Barrio San Antonio – Limpio. De 08:00 a 18:00.

Zona 02 : Lima entre Ovando y Fulgencio Yegros. Barrio Valle Apúa II – Lambaré. De 08:00 a 14:00.

Zona 03 : Florida y Sargento Silva. Barrio Florida. Barrio San Antonio - San Lorenzo. De 08:00 a 16:00.

Zona 04 : Tte. Blas Garay y Pikysyry. Barrio Valle Apúa – Lambaré. De 13:00 a 18:00.

Zona 05 : Aquidabán entre Tte. Blas Garay y Antequera. Barrio Valle Apúa I – Lambaré. De 13:00 a 18:00.

Zona 06 : Santa Elena desde Avda. Caaguazú hasta San Nicolás. Barrio Caaguazú – Ñemby. De 08:00 a 18:00.

Zona 07 : E. Long. Barrio Limpio Rugua – Limpio. De 08:00 a 12:00.

Zona 08 : Capitán Medina y Monseñor Moreno. Barrio San Jorge – Limpio. De 08:00 a 12:00.

Zona 09 : 17 de Septiembre e/ Capilla San Miguel y San Blas - 17 de Septiembre e/ San Blas y Campo Cué - 17 de Septiembre e/ Campo Cué y Amistad. Barrio Guayaibity – Itauguá. De 08:30 a 18:00.

Zona 10 : Calle s/n entre Fulgencio Yegros. Barrio San Miguel – Guarambaré. De 08:00 a 18:00 horas.

Zona 11 : Saavedra desde Cap. Rivas hasta Ingavi . Barrio Zona Norte - Fernando de la Mora. De 08:00 a 14:00.

Zona 12: Lomas Valentinas e/ Cnel. Cazal y Saavedra. Barrio Zona Norte - Fernando de la Mora. De 13:00 a 18:00.

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