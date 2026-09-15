CGR: Ueno Bank también domina la caja diaria del IPS y un quinto de sus inversiones en dólares

La concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank se repite, con una magnitud casi idéntica, en la cartera en moneda extranjera.

Según el informe de la Contraloría General de la República (CGR) de la auditoría financiera y cumplimiento a las inversiones del IPS, al cierre del ejercicio fiscal 2025 Ueno Bank SA contaba con tres instrumentos adjudicados por un total de US$ 15.127.000. A ese monto se sumó el saldo heredado de Visión Banco SAECA —absorbido por Ueno Bank en 2024— de US$ 12.300.000, totalizando US$ 27.427.000, equivalentes al 19,95% del inventario de certificados de depósito de ahorro (CDA) en dólares del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

Cabe recordar que Ueno Bank concentraba también el 19,7% del inventario de CDA en guaraníes del IPS al cierre de 2025 y, junto a otras tres entidades, totalizaban el 70% de esa cartera.

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También es el banco donde el IPS guarda su plata del día a día

La auditoría constató que la concentración no se limita a las inversiones a plazo: alcanza también los fondos que el IPS mantiene disponibles para su operación diaria.

En el ejercicio fiscal 2024, Ueno Bank lideró la captación de recursos del rubro “Caja y Equivalentes” del IPS, con G. 665.685.348.380 más US$ 12.241.087,73, “superando a otras entidades financieras con mayor trayectoria y calificación crediticia”, según consta en la página 34 del informe.

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En 2025 se sumó además la incorporación de bonos emitidos por G. 250.000.000.000 en el Boletín de Informe Financiero del IPS vinculado a la entidad.

La CGR también deja constancia de que parte de la decisión de colocación respondió a las condiciones ofrecidas por el banco: Ueno Bank llegó a ofrecer tasas nominales de hasta 11,11% para instrumentos en guaraníes (CDA) durante 2025, uno de los factores, junto con la mejora de su calificación de riesgo de “A” a “AA”, que explican el crecimiento de su participación.

La escalada de Ueno Bank en sus negocios con el IPS fue rápida. Según el propio informe, la entidad pasó de G. 80.000 millones (1% del inventario) en 2023, a G. 659.000 millones (8,4%) en 2024, y a G. 1,6 billones (19,7%) en 2025, un salto explicado, según la CGR, por la transformación de Financiera Ueno en banco y la fusión por absorción de Visión Banco en 2024.

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Sin protocolo ante eventuales contingencias

Cabe destacar que el informe evidencia “la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y evaluación del riesgo de contraparte y de concentración, considerando el impacto que eventuales contingencias en entidades financieras podrían generar sobre la estabilidad y seguridad de los recursos previsionales”.

Además, lo más crítico es que señala que “ante consultas realizadas respecto a la existencia de protocolos internos aplicables en casos de quiebra o insolvencia de entidades financieras receptoras de fondos previsionales, el IPS informó que no dispone de procedimientos específicos para tales contingencias, limitándose a las disposiciones establecidas en la Ley N° 2334/03 de Garantía de Depósitos”.