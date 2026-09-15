Según ministro del MIC, Gobierno prepara “reformas profundas” para la industria

Desde el Gobierno se encuentran impulsando reformas que apuntarían a fortalecer al sector industrial del Paraguay, de manera a acompañar el crecimiento logrado en los últimos años y fortalecer las inversiones que lleguen para fortalecer al rubro, según dio a entender Marco Riquelme, titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Durante la presentación del mapa de inversiones, en el marco del Día de la Industria -la semana pasada-, Riquelme manifestó que este miércoles asistirán a la cena por los 90 años de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), donde estarán presentando “regalos muy importantes para todos los industriales del país”.

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Aseguró que son obsequios “en forma de reformas profundas” que se estarán introduciendo dentro del ecosistema industrial.

Cambios en las reglas de juego

Explicó que serán cambios en las reglas de juego y en las herramientas que tiene el industrial paraguayo para salir de esa “mediterraneada mental” y aspirar a tener “una mentalidad de conquista, que es lo que se necesita”.

Señaló que uno de los temas que se estará conversando es la ley de modernización del Ministerio de Industria y Comercio. Consideró que la cartera estatal que preside debe estar preparada para esta nueva “ola de inversiones”, que supone el desembarco de capitales “más complejos y distintos”.

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Indicó que estas apuestas requieren mucha más flexibilidad de parte del Gobierno para que puedan aterrizar.

Una de las cuestiones más importantes dentro de la citada modernización del MIC, según comentó, es la incorporación de una parte muy importante y de mucho potencial para el sector industrial del Paraguay: la denominada “industria sin chimenea”.

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En esa línea, indicó que están trabajando con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para afinar los detalles de esta ley. En conjunto con el ente de turismo, también aprovecharán el mapa para dar a conocer el potencial turístico que tiene el Paraguay.

Financiamiento para el sector industrial

Por otro lado, en entrevista con ABC, Riquelme comentó que están trabajando en un producto de inversión industrial.

“Estamos estructurando, junto con el sistema financiero público y las instituciones bancarias intermediarias, un producto específico para inversión industrial. El diseño apunta a plazos que puedan llegar hasta quince años, periodos de gracia compatibles con la puesta en marcha de la inversión y mecanismos de garantía”, amplió.

Esta iniciativa está orientada, según indicó, a cerrar las brechas de financiamiento de largo plazo del sector industrial, generar empleo formal y promover el desarrollo productivo del país.

Nuevas reformas

Por su parte, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), comentó que observan “muy bien” la modificación y actualización de la ley que crea el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, sostuvo que les “hubiera gustado a lo mejor que abarque un poco más de campo”.

Acotó que la actividad turística forma parte del rubro que se denomina “industria sin chimenea” y que la idea es coordinar y trabajar de manera planificada.

Sobre si también debería formar parte de esta adhesión, al igual que Turismo, el Viceministerio de Minas y Energía que actualmente depende del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), consideró que actualmente se está discutiendo la creación del Ministerio de Energía.

“Nosotros consideramos que en una etapa preliminar administrar todo lo que hace a minas y energía dentro de este Ministerio (el MIC), que trabaja por el desarrollo. Ahora, esa es una decisión que compete al Estado; una cosa es lo que queremos y otra es lo que se puede”, concluyó.