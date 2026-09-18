Automovilistas cuestionan trabajos en la ruta PY01: “Solo rasparon y pintaron”

Transportistas y automovilistas cuestionan los trabajos de mantenimiento realizados en la ruta PY01, específicamente en el tramo comprendido entre Yaguarón y Carapeguá.

Los conductores denuncian que, en algunos sectores, la capa asfáltica no fue reparada y que solo se habría raspado y pintado la calzada, incluso sobre algunos baches.

Las críticas surgieron luego de que la empresa Ruta del Sur, representado por el ingeniero Alberto Alcaraz, informara sobre el avance de los trabajos de recapado de la ruta PY01. Conductores cuestionaron que en determinados sectores las tareas realizadas no se condicen con la rehabilitación anunciada.

En el kilómetro 52, en la zona de Yaguarón, se observa la calzada raspada y marcada para su posterior pintura. En otros sectores de la carretera también se observan baches y desniveles que generan fuertes golpes a los vehículos.

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El automovilista Gustavo Vega calificó la situación como una burla para la ciudadanía, al señalar que se anuncian trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la ruta PY01 con una importante inversión de recursos del Estado, pero con una pésima reparación.

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Según Vega, al transitar desde la circunvalación de Paraguarí hacia Carapeguá se puede sentir el estado irregular de la calzada.

“Se raspó y se pintó y parece que uno cruza sobre reductores de velocidad”, manifestó, al cuestionar que estas condiciones ralentizan la circulación vehicular.

El conductor también dijo que el estado de la ruta provoca daños en los vehículos, principalmente en cubiertas, bujes y tren delantero.

MOPC anunció trabajos de mantenimiento

Las tareas son impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y abarcan unos 93 kilómetros entre Ypané y Quiindy, como parte del plan de mantenimiento vial nacional.

El Gobierno, a través del MOPC, adjudicó el mantenimiento y la duplicación vía APP de la ruta PY01 al Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA, SEMISA Infraestructura SA, Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA.

La propuesta contempla un Pago Diferido de Inversión (PDI) de US$ 24.077.936,70.

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Para conocer la versión de los responsables del proyecto, intentamos contactar con representantes del MOPC, quienes derivaron la consulta al jefe de Operaciones de la empresa Rutas del Mercosur, ingeniero Alberto Alcaraz. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no respondió las llamadas ni los mensajes enviados.